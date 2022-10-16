تمرین اختصاصی دروازه بان ها در اردوی ارزیابی تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی امروز ساعت ۱۰:۳۰ به مدت ٩٠ دقیقه دومین جلسه تمرینی خود را زیر نظر سرمربی تیم ملی برگزار کردند.

* پس از انجام بخش نخستین و صحبت درباره هدف تمرینی، بازیکنان تمرینات خود را آغاز کردند. استفاده از دستگاه‌های تمرینات ریکاوری ادامه تمرینات ابتدایی بود.

* سپس بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و به تمرینات ترکیبی برای افزایش هماهنگی با تاکید بر سرعت بالا در تصمیم‌گیری و حفظ تمرکز پرداختند.

* دروازه‌بانان حاضر در اردو نیز همزمان با تمرینات ویژه کادر فنی برای سایر بازیکنان، زیر نظر الکساندر لوپز به تمرینات اختصاصی مشغول شدند.

* امروز عصر از ساعت ١٧ تمرینات ملی پوشان پیگیری می‌شود.