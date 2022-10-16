به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز در حالی مقابل نفت مسجد سلیمان به برتری سه بر دو در هفته نهم لیگ برتر رسید که تا دقیقه ۸۳ از حریف خود عقب بود. تراکتور توانست توسط محمد عباس زاده گل تساوی را به ثمر برساند.

با این حال تراکتوری‌ها با دستورات قربان بردیف دست از حملات پر دامنه خود بر نداشتند تا عباس زاده سومین گل خود و تیمش را در دقیقه ۹۰ به ثمر برساند و تراکتوری‌ها را به سه امتیاز حساس خانگی برسد.

برد ثانیه‌های پایانی تراکتور در حالی رقم خورد که جنگیدن تا آخرین لحظه تبدیل به عادت سرخپوشان تبریزی در فصل جاری شده است.

تراکتور نه تنها در بازی با نفت مسجد سلیمان به برتری در ثانیه‌های پایانی رسید بلکه در بازی با ذوب آهن اصفهان، آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان نیز توانست در آخرین ثانیه‌ها به گل و امتیاز برسد.

پیش از این گل‌های لحظات پایانی تراکتور را رضا اسدی به ثمر می‌رساند اما حالا عباس زاده کار را در دست گرفته تا این موضوع تبدیل به یک استراتژی فنی در تیمی شود که قربان بردیف سرمربیگری‌اش را بر عهده دارد.

تراکتور در نبردهای خود با حریفانش نشان داد می‌تواند تا آخرین لحظه برای کسب پیروزی و رسیدن به سه امتیاز مبارزه کند تا هواداران پر شور خود را خوشحال کند.

بردیف با همان فرمول فوتبال فیزیکی در بلوک شرق اروپا بازیکنان خود در تراکتور را برای تقابل با حریفان آماده می‌کند و با کمترین درصد اشتباه برای کسب مهم‌ترین پیروزی‌ها قدم بر می‌دارد.

تراکتور تبریز در حالی خود را برای دهمین بازی فصل سپاهان اصفهان آماده می‌کند که در دیدارهای گذشته خود موفق به کسب ۱۴ امتیاز شده است.