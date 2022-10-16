خسارت دیدگان اغتشاشات کجا مراجعه کنند/ اعلام خسارت ۳۷ شهروند

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت آمادگی خود برای جبران خسارت شهروندان در حوادث اخیر را اعلام کرد.

امروز این مرکز اعلام کرد که تاکنون ۳۷ نفر از شهروندان تهرانی که در حوادث اخیر به اموال آن‌ها خسارت وارد شده به همراه مستندات خود به محل پلیس پیشگیری واقع در میدان انقلاب مراجعه کرده اند.

شهروندانی که در حوادث اخیر به اموال آنان آسیب و خسارتی وارد شده است می‌توانند برای برآورد و تعیین خسارت با مدارک و مستندات لازم (فیلم و عکس) در ساعت اداری به واحد اجتماعی پلیس پیشگیری مراجعه کنند.

شایان ذکر است پس از بررسی مستندات اقدامات لازم در خصوص جبران خسارت به نحو مطلوب به عمل خواهد آمد.