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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۰

مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد؛

خسارت دیدگان اغتشاشات کجا مراجعه کنند/ اعلام خسارت ۳۷ شهروند

خسارت دیدگان اغتشاشات کجا مراجعه کنند/ اعلام خسارت ۳۷ شهروند

مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت با بیان اینکه تا کنون ۳۷ نفر از شهروندان اعلام خسارت کرده اند، گفت:شهروندان برای اعلام خسارت اغتشاشات به پلیس پیشگیری مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت آمادگی خود برای جبران خسارت شهروندان در حوادث اخیر را اعلام کرد.

امروز این مرکز اعلام کرد که تاکنون ۳۷ نفر از شهروندان تهرانی که در حوادث اخیر به اموال آن‌ها خسارت وارد شده به همراه مستندات خود به محل پلیس پیشگیری واقع در میدان انقلاب مراجعه کرده اند.

شهروندانی که در حوادث اخیر به اموال آنان آسیب و خسارتی وارد شده است می‌توانند برای برآورد و تعیین خسارت با مدارک و مستندات لازم (فیلم و عکس) در ساعت اداری به واحد اجتماعی پلیس پیشگیری مراجعه کنند.

شایان ذکر است پس از بررسی مستندات اقدامات لازم در خصوص جبران خسارت به نحو مطلوب به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 5610174

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
      0 0
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      چرا باپلیس متخلف برخورد نمیشه
    • داریوش نوری IR ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      0 0
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      سلام پسر 3سالم تو کوچه جلوی در خونه ساچمه خورده به کل بدنش هر کجا میرم جواب درست حسابی نمیدن فقط میگن هیچ درستور المعلی برای ما نیادمه فقط خواهش میکنم اگر کسی اطلاع داره متو راهنمایی کنه که به کجا مراجعه کنم .ممنون از همه

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