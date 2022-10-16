به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله ابوعلی بعد از ظهر امروز یکشنبه در مراسم افتتاح کانال‌های آب‌رسان فرعی فاز ۲ مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان در شهرستان کارون بیان کرد: فاز اول طرح مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان در دهه هشتاد به بهره برداری رسید و فاز دوم در دهه ۹۰ با واگذاری‌ها شروع شد که این طرح به دلیل برخی مشکلات تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته با حمایت مسئولان استانی به ویژه استاندار خوزستان و معاون اقتصادی او و همچنین «مجتبی یوسفی» نماینده مردم اهواز در مجلس و با تأمین اعتبارات و تسهیلات عمرانی روند کار به سمت اجرایی و عملیاتی شدن این پروژه پیش رفته است‌.

ابوعلی در ادامه میزان تولیدات ماهیان گرمابی در فاز ۲ این مجتمع را ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن در سال اعلام کرد و گفت: زیرساخت‌های این مجتمع تا سال آینده تکمیل و برای ۵ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

مدیرکل شیلات خوزستان بیان کرد: دو کانال فرعی آب‌رسان این طرح که جزو زیرساخت‌هاست با هزینه پرورش دهندگان و سرمایه گذاران احداث شده و معادل ۵۰ درصد کل سطح فاز دوم طرح آزادگان است.

وی با اشاره به مدت زمان تکمیل مزارع مجتمع گفت: با حمایت بنیاد برکت تسهیلات لازم برای احداث مزارع تأمین شده و سال ۱۴۰۳ فاز دوم مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان کارون تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش مهر، «یوسفی» نماینده مردم اهواز در مجلس، «رضا فتوحی» معاون اقتصادی استاندار خوزستان، فرماندار شهرستان کارون و تعدادی از مسئولان استانی و شهرستان در این مراسم حضور داشتند.