به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز یکشنبه هیئت دولت با اشاره به حمایت آمریکا از ایجاد اغتشاش و ناامنی در ایران، گفت: اظهارنظرهای رئیس جمهور آمریکا که به خود اجازه می‌دهد به آشوب، ترور و تخریب در کشوری دیگر دامن بزند، یادآور سخن جاودان بنیانگذار جمهوری اسلامی است که آمریکا را شیطان بزرگ خواند.

رئیسی با اشاره به اینکه در ریشه‌یابی بیشتر خرابکاری‌ها، ترورها و اغتشاشات منطقه می‌توان نقش و شیطنت آمریکا را یافت، تصریح کرد: ۷۰ سال حمایت از جنایت رژیم صهیونیستی در فلسطین و همچنین دو دهه تجاوز و جنگ‌افروزی خود آمریکایی‌ها در افغانستان مصادیقی از اقدامات شیطان بزرگ است.

رئیسی با بیان اینکه آمریکایی‌ها از هر حرکت خوب، نوآورانه و خلاقانه ملت ایران احساس خشم و از کاستی‌ها یا مشکلات و همچنین از ناامنی‌ها، احساس شعف و خوشحالی دارند، تصریح کرد: ملت بصیر ایران دشمن و ترفندهایش را به خوبی می‌شناسد و این‌بار هم او را در رسیدن به هدفش ناکام می‌گذارد و راه رشد و پیشرفت را با قوت و عزت ادامه می‌دهد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش امیدآفرینی در جامعه با سخنان متقن، قابل دفاع، وحدت آفرین را وظیفه و مأموریت خطیر و اصلی اعضای دولت عنوان کرد و گفت: دشمن در حوادث اخیر به دنبال القای یأس و ناامیدی است و باید با اقدامات مؤثر برای پیشبرد امور و حل مشکلات مردم با این توطئه دشمن مقابله کرد.

رئیسی از اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات شرکت‌های زیانده و ایجاد انضباط مالی در این شرکت‌ها قدردانی کرد و بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق اینگونه اقدامات برای افکار عمومی تاکید کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به مسأله خشکسالی در کشور، مدیریت مصرف منابع را مورد توجه قرار داد و وزارت نیرو را مکلف کرد با تبیین دقیق مشکلات و کمبودها مردم را در جریان برنامه‌های این وزارتخانه در مدیریت و بهینه‌سازی مصرف قرار دهد.