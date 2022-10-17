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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۹:۳۷

باوجود درخواست فدراسیون فوتبال؛

AFC فاش کرد؛ انصراف بی سروصدای ایران از میزبانی جام ملتهای آسیا

AFC فاش کرد؛ انصراف بی سروصدای ایران از میزبانی جام ملتهای آسیا

طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران چهار روز پیش از میزبانی جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا انصراف داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز دوشنبه در کوالالامپور مالزی برگزار شد. مهمترین تصمیم این جلسه، انتخاب کشور قطر به عنوان میزبان جام ملت‌های ۲۰۲۳ به جای چین بود؛ کشوری که ماه‌ها قبل به دلیل شیوع ویروس کرونا انصراف خود را از میزبانی این رقابت‌ها اعلام کرده بود.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن اعلام این خبر، موضوع جدید دیگری را هم اعلام کرد. بر این اساس، کشورهای هندوستان و عربستان به عنوان دو نامزد نهایی برای میزبانی جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا معرفی شدند. انتخاب نهایی بین این دو کشور، در فوریه ۲۰۲۳ صورت می‌گیرد.

این در حالی است که به نوشته سایت AFC، ایران دیگر نامزد برگزاری مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا از این تصمیم خود منصرف شده است.

فدراسیون فوتبال ایران علاقه داشت در جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا میزبان باشد و رقابتی را با کشورهای عربستان، قطر و هندوستان با ارسال مدارک به کنفدراسیون آسیا آغاز کرد. کشور قطر با انتخاب برای سال ۲۰۲۳، به صورت اتومات از میزبانی سال ۲۰۲۷ کنار رفت.

با این حال طبق اعلام AFC، کشور ایران روز ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر - چهار روز قبل) به صورت رسمی از میزبانی جام ملت‌های ۲۰۲۷ انصراف داده است. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال ایران هیچ خبری در این ارتباط منتشر نکرده بود.

کد مطلب 5610587

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    نظرات

    • جواد IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      68 6
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      فکر کردین واسه مسولین مهم هستش حذف کشورمون. مسولین از خداشون هستش که حذف بشن تا مبادا خانوم ها بیان تو استادیوم
      • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        0 0
        امکاناتش نداریم چه کنیم شیخ نشینی ها اوضاعشون 20 است
      • احسان IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        0 0
        بابا ربطی به خانم ها ندارد این کارها نشونه شانه خالی کردن مسوولان ورزش هست نمی‌خوان خودشونو تو زحمت بندازند به اندازه کافی هم تفریحات دارند په دیه چرا شرایط شاد را برای بقیه فراهم کنند
    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      آخه ایران برای میزبانی میشه آبرومون میره در دنیا
    • فری IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      اصلا درست نیست و تکذیب میکنم
    • علی IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      حالا انصراف نمیدادن ایران با این استادیوم های بی کیفیت تصویر برداری با دوربین های قدیمی خیلی ایرادهای دیگه میزبانی میدادن به ایران؟من از،شما میپرسم؟
    • Bsir IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      قطر اندازه ی یک استان ایران نیست شده میزبان جام جهانی خجالت بکشید
    • رضا IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      آخه ایران با این وضع ودولت میزبان مسابقات ماروپله روهم بهش نمیدن چه رسد فوتبال
    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      نمیدونم شاید مسولین فدراسیون فوتبال یه بودجه ای بیشتری از دولت گرفتن بودن برای میزبانی جام ملت ها بعد کنسل کردن اون بودجه شاید اختلاس شده. بهرحال تا مسولین اطمینان نداشته باشن از بودجه درخواست میزبانی نمیدن.
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      باسلام اصلا ایران بااین امکانات وورزشگاه هایی که داره خودش میدونست که نمیتونه وامکان انتخاب کردن غیرممکن بود بخاطر همینم انصراف داد
    • ارغنون IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      ازبکستان هم انصراف داد، حالا اون با سر و صدا بود؟؟؟؟؟ چرا یه خبر معمولی رو اینقدر بزرگش میکنید؟ ؟؟؟ معتادید به خبر پراکنی
    • مهدی ف RO ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
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      فدراسیون ودولت ایران در فدراسیونهای ودیگر نهادهای بین المللی در هر موضوعی توان مقابله با کشورهای عربی را بواسطه دلارهای نفتی ندارد ونخواهد داشت

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