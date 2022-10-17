AFC فاش کرد؛ انصراف بی سروصدای ایران از میزبانی جام ملتهای آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز دوشنبه در کوالالامپور مالزی برگزار شد. مهمترین تصمیم این جلسه، انتخاب کشور قطر به عنوان میزبان جام ملت‌های ۲۰۲۳ به جای چین بود؛ کشوری که ماه‌ها قبل به دلیل شیوع ویروس کرونا انصراف خود را از میزبانی این رقابت‌ها اعلام کرده بود.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن اعلام این خبر، موضوع جدید دیگری را هم اعلام کرد. بر این اساس، کشورهای هندوستان و عربستان به عنوان دو نامزد نهایی برای میزبانی جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا معرفی شدند. انتخاب نهایی بین این دو کشور، در فوریه ۲۰۲۳ صورت می‌گیرد.

این در حالی است که به نوشته سایت AFC، ایران دیگر نامزد برگزاری مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا از این تصمیم خود منصرف شده است.

فدراسیون فوتبال ایران علاقه داشت در جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا میزبان باشد و رقابتی را با کشورهای عربستان، قطر و هندوستان با ارسال مدارک به کنفدراسیون آسیا آغاز کرد. کشور قطر با انتخاب برای سال ۲۰۲۳، به صورت اتومات از میزبانی سال ۲۰۲۷ کنار رفت.

با این حال طبق اعلام AFC، کشور ایران روز ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر - چهار روز قبل) به صورت رسمی از میزبانی جام ملت‌های ۲۰۲۷ انصراف داده است. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال ایران هیچ خبری در این ارتباط منتشر نکرده بود.