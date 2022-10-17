آتش سوزی خودرو در شیراز بدون تلفات مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آتش پاد محمد هادی قانع صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در بیان جزئیات این حادثه ابراز داشت: مرکز ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شیراز صبح امروز با دریافت خبر رخداد این حادثه، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه چهار را ساعت ۷ و ۵۱ دقیقه صبح به محل حادثه در میدان احسان اعزام کرد.

تصریح کرد: یک دستگاه خودرو سواری پراید در جایگاه سوخت میدان احسان به علت نقص فنی و نشتی بنزین در زمان سوخت رسانی از قسمت موتور خودرو دچار آتش سوزی شده و تلاش اولیه برای اطفای این حریق بی نتیجه مانده بود، به دنبال این رخ داد شعله‌های آتش به سرعت گسترش یافته و در حال سرایت به اطراف بود.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: با توجه به اهمیت مکان مورد نظر و احتمال سرایت شعله‌های آتش به جایگاه سوخت رسانی، آتش نشانان کمتر از دو دقیقه در محل حضور یافته و به سرعت عملیات خود برای مهار آتش سوزی خودرو را آغاز کردند.

این مقام مسئول تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی با استفاده از تجهیزات مخصوص و پاشش آب، شعله‌های آتش را مهار و کاملاً خاموش کرده و همچنین از سرایت آن به جایگاه ممانعت به عمل آوردند.

آتش پاد قانع با اشاره به اینکه این حادثه تلفات و خسارت جانی نداشت، اضافه کرد: سرعت عمل تیم عملیاتی در این حادثه از بروز حادثه‌ای بزرگ جلوگیری کرد.