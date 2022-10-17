اطلاعیه مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درباره انتقال دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد؛ با توجه به اعلام لیست دانشگاه های مورد تایید از سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ بر اساس رتبه بندی‌های معتبر جهانی و صراحت ابلاغ مصوبه شورایعالی ارزشیابی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵، مبنی بر قابل ارزشیابی بودن مدارک تحصیلی بر اساس ضوابط صرفاً از دانشگاه های موجود در لیست اعلامی سالیانه، به اطلاع می رساند موضوع تحصیل تعدادی از دانشجویان از سال تحصیل مذکور (۲۰۱۸-۲۰۱۷) در دانشگاه های غیر تایید، در جلسه شورای‌عالی ارزشیابی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ مطرح و ضمن مخالفت با ارزشیابی مدارک صادره از دانشگاه های غیر تایید، اعلام شد: کلیه دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی که از سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تاکنون در دانشگاه های غیر تائید شروع به تحصیل کرده اند، طبق تبصره ۲ ماده ۱۱-۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مصوب شورایعالی ارزشیابی سال ۱۳۸۸، جهت ارزشیابی مدارک ملزم به انتقال به دانشگاههای مورد تایید (بر اساس لیست زمان انتقال) و تحصیل بیش از نیمی از دوره و اخذ مدرک نهایی از دانشگاه مورد تایید هستند.

ضمناً بر اساس مصوبه جلسه مذکور، تبصره ۲ ماده ۱۱-۳ آیین نامه ارزشیابی جهت ورودی‌های سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ و بعد از آن، لغو و این متقاضیان ملزم به تحصیل کل دوره در دانشگاه مورد تایید می‌باشند تا مدارک ایشان قابلیت ارزشیابی طبق ضوابط را داشته باشد.