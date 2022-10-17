  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰

با تاکید بر تحصیل در دانشگاههای معتبر؛

اطلاعیه مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درباره انتقال دانشجویان

اطلاعیه مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درباره انتقال دانشجویان

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر تحصیل در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت، جزییات انتقال دانشجویان در دانشگاه های غیرتایید به دانشگاه های داخل را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد؛ با توجه به اعلام لیست دانشگاه های مورد تایید از سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ بر اساس رتبه بندی‌های معتبر جهانی و صراحت ابلاغ مصوبه شورایعالی ارزشیابی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵، مبنی بر قابل ارزشیابی بودن مدارک تحصیلی بر اساس ضوابط صرفاً از دانشگاه های موجود در لیست اعلامی سالیانه، به اطلاع می رساند موضوع تحصیل تعدادی از دانشجویان از سال تحصیل مذکور (۲۰۱۸-۲۰۱۷) در دانشگاه های غیر تایید، در جلسه شورای‌عالی ارزشیابی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ مطرح و ضمن مخالفت با ارزشیابی مدارک صادره از دانشگاه های غیر تایید، اعلام شد: کلیه دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی که از سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تاکنون در دانشگاه های غیر تائید شروع به تحصیل کرده اند، طبق تبصره ۲ ماده ۱۱-۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مصوب شورایعالی ارزشیابی سال ۱۳۸۸، جهت ارزشیابی مدارک ملزم به انتقال به دانشگاههای مورد تایید (بر اساس لیست زمان انتقال) و تحصیل بیش از نیمی از دوره و اخذ مدرک نهایی از دانشگاه مورد تایید هستند.

ضمناً بر اساس مصوبه جلسه مذکور، تبصره ۲ ماده ۱۱-۳ آیین نامه ارزشیابی جهت ورودی‌های سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ و بعد از آن، لغو و این متقاضیان ملزم به تحصیل کل دوره در دانشگاه مورد تایید می‌باشند تا مدارک ایشان قابلیت ارزشیابی طبق ضوابط را داشته باشد.

کد مطلب 5610754
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها