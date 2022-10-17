علوم انسانی فرهنگ گفتگو و پاسخگویی از مسئولان را نهادینه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم صبح امروز در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی گفت: این جشنواره تجلی و عصاره فعالیت‌های پژوهشگران، اساتید و فرهیختگان حوزه علوم انسانی کشور است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم در حوزه علوم انسانی گفت: این وزارتخانه چند برنامه در حوزه علوم انسانی را پیگیری می‌کند که اولین اقدام آن راه اندازی مرکز علوم انسانی بوده است. همچنین بازنگری آئین نامه ارتقا از دیگر مواردی بوده که توسط وزارت علوم پیگیری شده است. اصحاب علوم انسانی بارها از این موضوع گله داشتند که ارزیابی فعالیت‌های علوم انسانی براساس شاخص‌هایی که متناسب با فعالیت این حوزه باشد، انجام نمی‌گیرد و بر همین اساس آئین نامه ارتقا در دستور کار بازنگری قرار گرفت و امیدواریم بعد از بازنگری کلی، انعطاف لازم را با علوم انسانی داشته باشد.

کلانتری افزود: همچنین شیوه نامه سرآمدان در کشور توسط وزارت علوم تهیه و ابلاغ شد که در این شیوه نامه به صورت ویژه به علوم انسانی توجه شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: همچنین جایزه برگزیدگان جشنواره فارابی معادل جایزه برگزیدگان خوارزمی است و این روند ادامه خواهد داشت و همچنین برنامه پژوهشی اساتید در زمینه علوم انسانی حمایت می‌شود تا اساتید بتوانند پژوهش‌های جمعی در عرصه‌های مورد علاقه خود را داشته باشند.

وی تأکید کرد: علوم انسانی باید به حل مسائل کشور کمک کند و مسائل کشور در حداقل ترین تفسیر با حوزه علوم انسانی ارتباط دارد. علوم انسانی باید معطوف با مسائل کشور گام بردارد و خود را توسعه داده و آورده‌ای برای حل مسائل و مشکلات مردم داشته باشد.

کلانتری به اتفاقات روزهای اخیر اشاره و تصریح کرد: مسائل امروز ارتباط وسیعی با علوم انسانی دارد. علوم انسانی کمک می‌کند تحمل در جامعه نهادینه شود و همچنین فرهنگ گفتگو، مطالبه گری و پاسخگویی از مسئولان نهادینه شود. همبستگی اجتماعی، افزایش یابد. علوم انسانی باید دین خود را به جامعه ادا کند.