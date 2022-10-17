به گزارش خبرگزاری مهر، هم اندیشی مدیران شهری منطقه به منظور تبدیل بوستان‌های منتخب این منطقه به بوستان موضوعی برگزار شد. محمدامین سالاری‌پور در این هم‌اندیشی با بیان اینکه پارک‌های موضوعی یکی از اصلی ترین بازیگران صحنه گردشگری خصوصاً گردشگری شهری هستند و نقش مهمی در ایجاد تقاضای گردشگری مقاصد ایفا می‌کنند، گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی در بوستان‌های موضوعی در ایجاد جاذبه گردشگری و شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و هویت منطقه به گردشگران مؤثر است.

شهردار منطقه ۱۴ با تاکید بر ایجاد فضاهای مطلوب و امن تر برای خانواده‌ها با اختصاص بوستان‌های موضوعی در منطقه ۱۴ افزود: این پارک‌ها به عنوان جاذبه‌های تفریحی بر مبنای موضوعی خاص از جمله رویدادهای ورزشی، فرهنگی و هویت محور شکل می‌گیرند و فعالیت‌ها، ساخت و سازها و هر آنچه که در آنها ارائه می‌شود، تحت تأثیر این موضوع و نیاز و استقبال شهروندان در هر محله قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه با ارائه خدمات و موضوعات نیازسنجی شده در بوستان‌های موضوعی، حس مشارکت و نشاط شهروندان بویژه خانواده‌ها بیشتر می‌شود، بر استفاده از ظرفیت‌های محله‌ای و اجرای برنامه‌های آموزش و سلامت محور و اینکه با اجرای این طرح در آینده نزدیک، بوستان‌های منطقه برای استفاده همه افراد و اقشار مهیا، مطلوب و مناسب سازی می‌شود.

*محمدمهدی رحمتی