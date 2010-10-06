فضاهای گردشگری شمال شرق پایتخت تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عابد ملکی افزود: منطقه 4 به عنوان یکی از وسیع ترین مناطق پایتخت دارای بزرگترین حریم طبیعی و مهمترین مسیرهای ورودی و خروجی تفریحی برای ورود به مراکز تفرجگاهی و گردشگری است که تصمیم داریم با تقویت این فضاها، شمال و شمال شرق تهران را به زیباترین نقاط شهر تهران تبدیل کنیم.

وی افزود: محله حکیمیه در شرقی ترین نقطه منطقه 4 در محدوده تلو به عنوان محلی برای احداث یکی از زیباترین و بزرگترین مراکز تفریحی تهران انتخاب شده است و به زودی اقدامات لازم در این خصوص صورت می گیرد.

ملکی اضافه کرد: احداث بزرگترین آکواریوم خاورمیانه در کنار سد لتیان نیز دیگر اقدامی است که می تواند ضمن توسعه اقتصادی منطقه 4 به افزایش جاذبه های گردشگری نیز کمک کند.

رئیس اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری منطقه 4 احداث بوستان خانواده را یکی از اولویتهای منطقه نام برد و گفت: این بوستان با امکاناتی از قبیل شهربازی و مکانهای ورزشی و تفریحی در جنوب شرقی محله حکیمیه به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: محله لویزان یکی از قدیمی ترین محله های شهر تهران است که با توجه به وجود امام زاده 5 تن ، عمارت تاریخی عین الدوله، بوستان صدف و موزه فرش روزانه پذیرای بسیاری از شهروندان تهرانی و شهرستانی است.

ملکی افزود: به منظور رفاه شهروندان و زائران، بهسازی محوطه امامزاده 5 تن لویزان، نصب پله برقی، مناسب سازی قبور شهدا و احداث بلوار در دست اقدام قرار گرفته است.

مشاور شهردار منطقه 4 بهسازی بنای تاریخی ارباب هرمز را گامی دیگر جهت تقویت صنعت گردشگری عنوان کرد و گفت: مقدمات بهسازی و احیای این بنای تاریخی نیز فراهم شده است و می تواند به جذب توریست کمک کند.

وی با اشاره به بهسازی باغ رستم و تبدیل پارک جنگلی لویزان به یکی از مکانهای زیبای تفرجگاهی تاکید کرد: با این اقدامات می توان منطقه 4 را به یکی از مهمترین مکانهای گردشگری و تفرجگاهی شهر تهران تبدیل کرد.