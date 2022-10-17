به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران امروز در رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه در منطقه ارس، گفت: بسیار خرسند و خوشحال هستم که امروز در این سرزمین بزرگ در آذربایجان مهد پرورش عالمان بزرگ و مردان و زنان مومن و ولایتمدار هستم‌.

وی افزود: آذربایجان سرزمین مجاهدان بزرگ، شهدای جاودان در سپهر و آسمان پر افتخار و پر از ستاره شهیدان امت اسلامی، سرزمین شهید باکری‌ها، تجلایی ها و سرزمین معطر و خوشبو و خوش‌رنگ شهیدانی که در این سرزمین آرمیده‌اند، جان عزیز جان این ملت و امت پایدار زنده و سرافراز باقی بماند.



فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: این صف مستحکمی که امروز می‌بینیم نشان می‌دهد گام‌ها مستحکم است و دل‌ها سرشار از ایمان و قلب‌ها مطمئن است. وقتی این سپاه به هم پیوسته و جوان و سرشار از معنویت را می‌بینیم دقیقاً به یاد وعده‌های خداوند متعال در قرآن کریم می‌افتم. شما تجسم آیات الهی قرآن و تجسم منطق الهی برای سعادت مسلمانان هستید. شما دژ مستحکم امنیت ملت و زینت ولایت هستید. تا وقتی شما دژهای استوار و روی زمین قدم می‌گذارید، هیچ دشمنی یارای پای گذاردن در کوچه‌ها و خیابان‌های کشور ما را نخواهد داشت. شما مردان کارآزموده‌ای هستید و میدان دیده‌اید و شب‌ها با چشمان باز از امنیت و نوامیس مردم دفاع کرده‌اید.



سرلشکر سلامی تاکید کرد: دشمنان بزرگی از شما ضربت خورده‌اند. اگر شما نبودید در دفاع مقدس کشور را اشغال کرده و ملیت ما را به غارت می‌بردند اما دشمن تسلیم اراده و ایمان شما شد و امروز سپاه را به قدرتی بزرگ تبدیل کردید. هر دشمنی که اراده کند و در لانه باشد او را می‌یابید و به آن ضربه می زنید و هر نیت پلیدی را خنثی می‌کنید. اگر شما نبودید پدیده تکفیر گسترش می‌یافت و شما بودید که کمر تکفیر را شکستید و این شما هستید که سینه‌هایتان دژ تسخیر ناپذیر این امت شده است.

وی افزود: این شما هستید که باعث شده‌اید که دشمن خیال تهاجم نظامی را از ذهن خود بدور کند. شما آرزوهای دشمن را تا گورستان بدرقه کردید. اگر دشمن از فضای رسانه‌ای نفوذ می‌کند به این دلیل است که در فضای حقیقی از شما شکست خورده است و می‌خواهد جوانان را از انقلاب و هویت و تاریخ کشور دور کند. جوانان ما بی اعتنا به هیاهوهای دشمن به آن پاسخ دندان شکن داده‌اند. آن عده‌ای هم که فریب خورده‌اند خواهند فهمید که این کسانی که فکر می‌کنند دوستان آن‌ها هستند دشمنانش هستند.



سرلشکر سلامی تصریح کرد: آمریکا که مستقیم وارد مداخله در امور کشور ما شده است کسی است که دارو و غذا را به ملت ما تحریم کرد و جهان را وادار به تحریم ملت ما کرد. هر وقت آمریکایی‌ها پا به این مملکت گذاشت تجربه کردیم که چه رذالتی برای ملت ما به ارمغان آوردند و امروز می‌خواهند با فریب آن تاریخ را تکرار کند. اما، با حضور ملت آگاه و جوانان با شعور شکست خورده است. ما بعد از هر بحران قدرتمندتر شده‌ایم. این بار هم مردم به انسجام و اتحاد برای دفاع از ارزشهای خودشان خواهد رسید.



وی ادامه داد: این رزمایش که از امروز آغاز شده است برای آن است که نشان دهیم برای امنیت مردم به آب و آتش می زنیم ما به همسایگانمان پیام می‌دهیم که مشی ما با همه دوستی و برادری است اما این سیاست مادامی ادامه دارد که دشمنان نخواهند علیه ما توطئه کنند. هر کشور و قدرتی با ما در تعامل صحیح است با او برادریم ما دوست داریم همسایگان ما با هم مسائلشان را از طریق روش‌ها غیرنظامی و تعامل سیاسی حل کنند.



فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ما در این منطقه صاحب منفعتیم و اگر تغییری در گوشه‌ای از منطقه اتفاق بیفتد و منافع ما به خطر بیفتد، آن وقت ما بیطرف نیستیم و از منافع ملی خودمان دفاع می‌کنیم. ما از امنیت‌مان دفاع می‌کنیم و این برای ما یک اصل است و خط قرمز ما آن است که هیچ چیز تغییر نکند. همه چیز بر اساس به رسمیت شناختن حاکمیت کشورها باشد.



سرلشکر سلامی خاطرنشان کرد: از همه می‌خواهیم مشکلات را از راه گفت‌وگو حل کنند. رژیم صهیونیستی هر جا حضور پیدا کند منشا ناامنی است. در بعضی از کشورهای جنوبی و در غرب و شمال کشور ما اسرائیل نفوذ کرده است ممکن است بگویند حضور آن‌ها برای امنیت ملی ما مخاطره‌آمیز نیست اما سرشت اسرائیل ایجاد ناامنی است. به کشورهای همسایه توصیه می‌کنیم اسرائیل را به سرزمین‌های اسلامی راه ندهند زیرا می‌خواهند درگیری‌های خود در فلسطین را حل کنند و به دنبال توسعه ناامنی هستند.



فرمانده کل سپاه در پایان به رژیم آل‌سعود هشدار داد و گفت: یک سفارش به رژیم آل‌سعود دارم که با بنگاه‌های سخن‌پراکنی و رسانه‌هایی که فقط شیطنت ترویج می‌کنند و آشکارا به دنبال تحریک جوانان ما هستند، هشدار می‌دهم مراقب رفتارتان باشید و این رسانه‌ها را کنترل کنید وگرنه دود آن به چشم شما خواهد رفت. ما با شما اتمام حجت می‌کنیم. شما از طریق این رسانه‌ها در امور داخلی ما وارد شده‌اید ولی بدانید آسیب‌پذیرید. ما به شما گفتیم مراقب باشید.