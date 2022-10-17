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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۳

نایب رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد؛

راه اندازی سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولین و نابینایان

راه اندازی سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولین و نابینایان

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولین و نابینایان که دوره گذشته تعطیل شده بود، زیر نظر شرکت واحد کار خود را آغاز کرده و ۵۰ ون به ظرفیت آن اضافه شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری، در گفتگوی رادیویی و با گرامیداشت روز جهانی نابینایان (عصای سفید)، افزود: در روزهای گذشته تعداد ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و ۲۰۰۰ دستگاه تاکسی به ظرفیت ناوگان عمومی تهران افزوده شده که توجه خاصی شده است تا اتوبوس‌هایی که دریافت می‌کنیم مجهز به ظرفیت‌های مناسب برای استفاده معلولان و جانبازان و نابینایان باشد.

وی ادامه داد: شهردار تهران در سال گذشته، کلان پروژه مناسب‌سازی فضای شهر تهران را کلید زده است و یکی از مشاوران خود را برای پیگیری جدی این امر قرار داده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: در ماه گذشته بوستان ایرانیان را راه‌اندازی کردیم که کاملاً برای استفاده نابینایان، جانبازان و معلولین مناسب‌سازی شده است و این را برای سایر بوستان‌ها و پارک‌ها الگوبرداری خواهیم کرد.

سروری تصریح کرد: شهر متعلق به همه شهروندان است و نابینایان و معلولان عزیز ما، ذی حق هستند که بتوانند از همه ظرفیت‌های شهر استفاده کنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولین و نابینایان که دوره گذشته تعطیل شده بود، زیر نظر شرکت واحد کار خود را آغاز کرده است و ۵۰ ون به ظرفیت آن اضافه شده است که البته کافی نیست اما شروع خوبی است و نشان می‌دهد مدیریت شهری عزم خود را برای مناسب‌سازی شهر جهت استفاده نابینایان و معلولان جزم کرده است.

سروری از افتتاح مناسب‌سازی پورتال شهرداری برای استفاده نابینایان از طریق نرم‌افزار خبر داد و گفت: مناسب‌سازی معابر سطح شهر تهران نیز با جدیت در حال پیگیری است و در این زمینه منطقه ۱۱ بالاترین درصد اجرایی کردن این موضوع را دارد.

کد مطلب 5610871
مهشید جعفری معظم

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    نظرات

    • مرتضی IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۱
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      عجب. من به عنوان یک نابینا که مدتهاست برای تردد از سامانه حمل و نقل معلولین استفاده می کنم مطلع هستم که این سامانه از زمان شهرداری آقای قالیباف فعال بوده و هرگز تعطیل نشده است. اتفاقا در سالهای اخیر وضعیت سرویس دهی آن به معلولان به مراتب ضعیف‌تر شده است. ضمنا اسمی از نابینایان در این سامانه نیست و م

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