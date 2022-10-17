بخشنامه پرداخت یارانه سود و کارمزد بابت احداث خوابگاه ها ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گنجی در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اعلام کرد: ضمن تشکر از اهتمام و پیگیری‌های آن دانشگاه / مرکز آموزش عالی در خصوص احداث خوابگاه‌های دانشجویی (مجردی و متاهلی)، به استحضار می‌رساند بند ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تبصره‌های ذیل آن به تکالیف قانونی محوله به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اشاره دارد که در این راستا می‌بایستی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی متناسب با تعداد دانشجو و در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی، اقلیم، شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ضمن تهیه و ارائه برنامه‌های عملیاتی مراتب را با جدیت پیگیری و افدامات لازم انجام پذیرد.

لازم به ذکر است در این خصوص به صندوق رفاه تکلیف یا وظایف قانونی محول نشده و لذا صندوق رفاه در حوزه احداث خوابگاه‌های دانشجویی تکلیف و وظیفه‌ای نداشته و ندارد. لیکن صندوق رفاه دانشجویان به منظور بهره مندی حداکثری دانشجویان و دانشگاه‌ها از ظرفیت قانونی مصوب و تسریع در امورطرح پیشنهادی احداث ۱۰۰ هزار واحد خوابگاه متاهلی توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تهیه و با برگزاری جلسات مشترک و مکاتبات مکرر مراتب را از طریق ریاست جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران سازمان برنامه و بودجه و ستاد ملی جمعیت و … پیگیری نموده است.

. با عنایت به موارد یادشده چنانچه آن دانشگاه تمایل به استفاده از ظرفیت‌های ذیل بند الف تبصره ۹ قانون بودجه کشور و بند پ ماده ۱۰۳ قانون برنامه توسعه کشور در خصوص پرداخت یارانه سود و کارمزد بابت احداث، تکمیل و خرید خوابگاه‌های دانشجویی داشته باشد این صندوق آمادگی خود را برای مساعدت حداکثری (پرداخت تا ۱۴ درصد سود بانکی تسهیلات دریافتی ازسوی آن دانشگاه) اعلام می‌نماید.