  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۴

توسط رئیس صندوق رفاه دانشجویان؛

بخشنامه پرداخت یارانه سود و کارمزد بابت احداث خوابگاه ها ابلاغ شد

بخشنامه پرداخت یارانه سود و کارمزد بابت احداث خوابگاه ها ابلاغ شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بخشنامه پرداخت یارانه سود و کارمزد بابت احداث، تکمیل و خرید خوابگاه های دانشجویی پیرو بند ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گنجی در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اعلام کرد: ضمن تشکر از اهتمام و پیگیری‌های آن دانشگاه / مرکز آموزش عالی در خصوص احداث خوابگاه‌های دانشجویی (مجردی و متاهلی)، به استحضار می‌رساند بند ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تبصره‌های ذیل آن به تکالیف قانونی محوله به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اشاره دارد که در این راستا می‌بایستی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی متناسب با تعداد دانشجو و در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی، اقلیم، شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ضمن تهیه و ارائه برنامه‌های عملیاتی مراتب را با جدیت پیگیری و افدامات لازم انجام پذیرد.

لازم به ذکر است در این خصوص به صندوق رفاه تکلیف یا وظایف قانونی محول نشده و لذا صندوق رفاه در حوزه احداث خوابگاه‌های دانشجویی تکلیف و وظیفه‌ای نداشته و ندارد. لیکن صندوق رفاه دانشجویان به منظور بهره مندی حداکثری دانشجویان و دانشگاه‌ها از ظرفیت قانونی مصوب و تسریع در امورطرح پیشنهادی احداث ۱۰۰ هزار واحد خوابگاه متاهلی توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تهیه و با برگزاری جلسات مشترک و مکاتبات مکرر مراتب را از طریق ریاست جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران سازمان برنامه و بودجه و ستاد ملی جمعیت و … پیگیری نموده است.

. با عنایت به موارد یادشده چنانچه آن دانشگاه تمایل به استفاده از ظرفیت‌های ذیل بند الف تبصره ۹ قانون بودجه کشور و بند پ ماده ۱۰۳ قانون برنامه توسعه کشور در خصوص پرداخت یارانه سود و کارمزد بابت احداث، تکمیل و خرید خوابگاه‌های دانشجویی داشته باشد این صندوق آمادگی خود را برای مساعدت حداکثری (پرداخت تا ۱۴ درصد سود بانکی تسهیلات دریافتی ازسوی آن دانشگاه) اعلام می‌نماید.

کد مطلب 5610913
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها