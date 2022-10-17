احداث دایک های آبرسان خلیج گرگان ۳۳ درصد پیشرفت دارد

‌به گزارش خبرنگار مهر، نوراله عباسی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پروژه لایروبی کانال‌های آبرسان خلیج گرگان تاکنون ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از یک میلیون و ۱۶۰ هزار متر مکعب تاکنون لایروبی ۳۷۳ هزار متر مکعب آن محقق شده است.

سرپرست بنادر و دریانوردی گلستان افزود: در حال حاضر ۵.۵ درصد از برنامه زمانبندی احیای خلیج جلوتر هستیم و ساخت دایک شماره یک تا کنون ۷۱ درصد، دایک شماره دو ۵۱ درصد و دایک شماره سه، ۸۷ درصد پیشرفت داشته است.

وی گفت: در حال حاضر ۱۵ بیل مکانیکی، ۲۵ کامیون، سه دستگاه لودر، دو دستگاه بولدوزر، چهار دستگاه تراکتور، یک لایروب کاترساکشن و یک لایروب دو زیست در منطقه حضور دارند.

گفتنی است خلیج گرگان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب شرقی دریای خزر و حوزه شهرستان‌های بندرترکمن، بندرگز، نوکنده و بهشهر از ۶۰ کیلومتر طول و حداکثر ۱۲ کیلومتر عرض برخوردار بوده و دارای امتداد شرقی - غربی است.