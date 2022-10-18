به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، دکتر سعید سرکار در نشست دبیران و اعضای فعال تدوین استانداردهای فناوری‌نانو با اشاره به رتبه سوم ایران در بخش تدوین استانداردهای ملی فناوری‌نانو گفت: فعالیت‌ها در حوزه نانو باید براساس استاندارد باشد، اگر بتوانیم استانداردهای مختلفی در این حوزه تدوین کنیم به توسعه فناوری‌نانو و شرکت‌های نانویی کمک خواهیم کرد.

وی افزود: بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای شرق آسیا نظیر فیلیپین فاقد چنین استانداردهایی هستند. تدوین استاندارد و سپس ترجمه آن به زبان کشورهای مختلف موجب می‌شود که این کشورها از این استانداردها بهره ببرند. با این کار مثلاً در فیلیپین بازار ۱۱۰ میلیون نفری برای شرکت‌های ایرانی ایجاد می‌شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، استاندارد را مقوله‌ای بسیار مهم در حوزه نانو قلمداد کرد که در بسیاری کشورها کمتر به آن پرداخته شده است. مقوله استاندارد به ویژه در فناوری‌های نوظهور نظیر نانو فرصت‌های بسیاری برای کار دارد.

به گفته سرکار موانع زیادی در مسیر استفاده از استاندارد در بخش نانو وجود دارد که باید رفع شود.

وی گفت: در زمینه مرغ، گوشت و ماهی از فناوری‌نانو برای افزایش ماندگاری استفاده شده است، عملکرد نانو در این بخش به خوبی ثابت شده به طوری که دو شرکت از این فناوری در بسته‌بندی مواد پروتئینی استفاده می‌کنند. اما به محض این که مشخص می‌شود این شرکت‌ها از فناوری‌نانو در بسته‌بندی استفاده کرده‌اند، مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد می‌شود. اینها موانعی است که باید در بخش استاندارد با آن مقابله کرد.