شهادت یک غیرنظامی یمنی به ضرب گلوله مزدوران سعودی در تعز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک شهروند غیرنظامی یمنی امروز دوشنبه به ضرب گلوله تک تیراندازان مزدور ائتلاف متجاوز سعودی در استان تعز در جنوب یمن به شهادت رسید.

خبرنگار المسیره ضمن اعلام این خبر افزود این شهروند یمنی در منطقه «الجیرات» در شرق ناحیه «صبر الموادم» استان تعز به شهادت رسید.

پیش از این نیز در پی حمله مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی به یک مرغداری در منطقه «التعزیه» تعز، یک شهروند یمنی زخمی شده بود.

باید تأکید کرد که این جنایت در چارچوب جنایات متجاوزان و مزدوران آنها در استان تعز صورت گرفت که در سایه سکوت و بی توجهی کامل جامعه جهانی، غیرنظامیان یمنی را هدف قرار می‌دهند.