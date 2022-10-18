به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های یمنی، درهم نعمان الحکیمی سیاستمدار با سابقه یمنی که استانداری الجوف، مأرب و ذمار قبل از اتحاد دو یمن و استانداری شبوه را در کارنامه داشته در پایتخت یمن ترور شد.

وی در گذشته ریاست مناطق آزاد تجاری صنعا و عدن برعهده داشت و سفیر یمن در اتیوپی بود که روز یک‎شنبه در شمال صنعا ترور شده است.

عبدالخالق العجری، سخنگوی وزارت کشور دولت نجات ملی یمن از دستگیری عامل قتل به نام حکم فتحی الأسودی که از اشنایان درهم نعمان الحکیمی بوده و همدستان او در صنعا خبر داد و اعلام کرد تحقیقات در این باره در دستور کار قرار گرفته است.

درهم نعمان الحکیمی همراه با پدر عامل قتل خودش، از فعالان در انقلاب سپتامبر ۱۹۶۲ بر ضد دولت متوکلیه بوده و نقش ویژه‎ای در تحرکات جوانان داشته است. حکم فتحی الاسودی، قاتل الحکیمی نیز در زمان تصدی او بر مناطق آزاد از کارمندان او بوده، اما تا کنون علت اصلی این اقدام از سوی وی مشخص نشده است.