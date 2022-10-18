کتاب «خمس» به چاپ دوم رسید/بیان مسائل خمس درآمدها و مال حلال

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ دوم کتاب «خمس» بیان مسائل خمس درآمدها و مال حلال مخلوط به حرام به صورت مبنایی که پژوهش آن را حجت الاسلام علیرضا کریمی برعهده داشته و محمد جواد محمدحسینی آن را تنظیم نموده توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شد.

این کتاب با تألیف حجت‌الاسلام علیرضا کریمی، نماینده فقهی حضرات آیات خامنه‌ای و سیستانی، پس از چاپ نخست در اوایل سال ۱۴۰۰، مورد توجه بسیاری از اساتید و طلاب قرار گرفت و حتی در یک کارگاه ۱۱ جلسه‌ای به صورت حضوری و مجازی تدریس شد. طی مباحثاتی که انجام گرفت، برخی قسمت‌های کتاب اصلاح شد و همچنین فروعات جدیدی به آن افزوده شد تا چاپ دوم کتاب صحیح‌تر و کامل‌تر از چاپ اول باشد.

در آخرین مراحل آماده‌سازی کتاب برای چاپ دوم، توضیح المسائل جامع آیت‌الله سیستانی در چهار جلد منتشر شد که موضوع خمس در جلد دوم آن آمده است. پس از مطالعه بخش خمس رساله معظم‌له، مسائل جدیدی که مناسب کتاب حاضر است، به متن افزوده شد و همچنین مواردی که نظر معظم‌له در آن‌ها تغییر کرده بود، در کتاب حاضر لحاظ شد. در نتیجه، آنچه پیش روی خوانندگان است با جدیدترین فتاوای آیت‌الله سیستانی تطبیق داده شده است.

همچنین این کتاب قبل از چاپ دوم به نظر چند نفر دیگر از کارشناسان دفتر آیت‌الله خامنه‌ای نیز رسید و پس از رایزنی در مورد برخی نکات و نیز لحاظ کردن آخرین نظرات معظم‌له، در نهایت کتاب مورد تأیید دفتر آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

چاپ دوم این‌کتاب با ۱۶۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۵۵ هزار تومان عرضه شده است.