مسئول انفجارهای ۱۵روزه برج میلاد هستیم/تأثیرحسن یزدانی بر والفجر۸

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سینمایش بزرگ «۴۱۰» با حضور علیرضا کوهفر تهیهکننده و کوروش زارعی کارگردان اثر و علی فروزانفر معاون هنری حوزه هنری صبح روز سهشنبه ۲۶ مهر در سالن مهر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، علی فروزانفر گفت: طرحی که حدود ۲ سال است مطرح بود اجرایی شد. قرار بود این اثر در هفته دفاع مقدس رونمایی شود ولی به دلیل تقارن با ایام سوگواری پایانی ماه صفر و همچنین ناآرامیهای موجود با تأخیر اجرا شد. گروهی ۲۰۰ نفره درگیر اجرایی هستند که دکور سنگین و انفجارها و جلوههای میدانی متعددی دارد.
وی ادامه داد: ۲۵ مهر شب ابتدایی بود و ۹ آبان اجرای پایانی خواهد بود. برنامهریزی ما برای میزبانی از ۴ هزار نفر در هر شب از اجرا است.
سپس کوروش زارعی کارگردان اثر نیز توضیح داد: نزدیک به ۳ ماه است که درگیر کار هستیم و روزی ۸ ساعت تمرین میکردیم. مرتضی شاهکرم نویسنده «۴۱۰» است و محوریت گردان ۴۱۰ غواص لشکر ۴۱ ثارالله به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی است. اتفاقاتی در این نمایش روایت میشود که برای مخاطبان امروز جالب است. به عنوان مثال حسن یزدانی جوان ۱۶ ساله که از تیم شناسایی ۶۰ بار رود اروند را طی میکند و باعث میشود عملیات والفجر ۸ با موفقیت انجام شود.
وی ادامه داد: نمایش تا ۷۰ درصد مستند است. ما با نمایشی مستندگونه مواجه هستیم که در قالب یک نمایش دراماتیک ۲ ساعته روایت میکنیم. نزدیک به ۱۲۰ بازیگر و گروه حرکت روی صحنه هستند.
زارعی درباره مفهوم مدنظر خود از واژه «سینمایش» اظهار کرد: تجربه جدیدی را در کارگردانی چند سال است انجام میدهم که اولین بار در سوریه تجربه کردم. سپس در ایران و آخرین بار در ایران چنین تجربهای داشتم. طی ژانری که در این چند سال تجربه میکنیم، ناگفتههای جنگ را با تلفیقی از سینما و تئاتر به منظور جذابیت هر چه بیشتر برای مخاطب روایت کنیم.
وی یادآور شد: قرار بود ۲۵ اجرا داشته باشیم ولی به دلیل تأخیر پیش آمده و تعهد بازیگران در پروژههای دیگر تعداد اجراها ۱۵ شب خواهد بود.
در ادامه علیرضا کوهفر تهیهکننده اثر نیز توضیح داد: سالهاست در مؤسسه مهنا پروژههای میدانی را تجربه میکنیم ولی این پروژه تفاوتهایی دارد که اول استفاده از تکنولوژی روز دنیا به لحاظ جلوههای ویژه بصری و میدانی است. ما آکواریومی دارای ۱۰۰ هزار لیتر آب روی صحنه داریم که به همراه انفجارهای درون آب، برای مخاطب بسیار جذاب است.
وی تأکید کرد: امیدوارم اتفاق خوبی رقم بخورد و حال این روزهای مردم را با اتفاقات هنری این چنینی خوب کنیم.
در ادامه زارعی یادآور شد: حوزه هنری چندین سال است که قصد ورود و تجربه این ژانر را داشت که امسال با همکاری مؤسسه مهنا این اتفاق رخ داد و پروژه بعدی درباره خرمشهر خواهد بود.
در این بخش از نشست، فروزانفر اظهار کرد: حوزه هنری در سال ۱۴۰۱ تجربههای بسیار متفاوتی را در عرصه هنرهای نمایشی و نمایشهای میدانی در سطح استانهای کشور شاهد خواهیم بود.
معاون هنری حوزه هنری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر میزان بودجه و هزینه صرف شده برای سینمایش «۴۱۰» تأکید کرد: تا به حال سابقه این وجود نداشته که هزینه پروژههای میدانی را اعلام کنند و روال بر این نیست که عددی را اعلام کنیم. با توجه به حجم تولید میتوان به میزان هزینهها پی برد. ضمن اینکه این نمایش به صورت رایگان برای مخاطبان اجرا میشود.
کوهفر نیز در این خصوص یادآور شد: سرفصل بودجه ما تئاتر است ولی حجم تولیدمان سینمایی است.
فروزانفر ادامه داد: هر عددی را در حال حاضر اعلام کنم این عدد در شرایط فعلی حاشیهساز خواهد بود و پروژه را به حاشیه ببرد. در سال جاری با جهش بودجه مواجه هستیم و به همین خاطر میتوانیم فعالیتهای هنری در نقاط مختلف کشور رقم بخورد.
کوروش زارعی کارگردان سینمایش «۴۱۰» نیز درباره بودجه و هزینه این اثر، تأکید کرد: حداقل دستمزد بازیگران ما ۱۵ میلیون تومان و سقف دستمزد ۵۰ میلیون تومان بوده است. در کل برای سینمایش «۴۱۰» زیر ۵ میلیارد هزینه شده است.
کوهفر نیز به عنوان تهیهکنند این اثر افزود: ما ۱۰۰ هنرور داریم که دستمزد این تعداد هنرور و بازیگران اثر در کل حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شده است. این هزینه جدای بخش هزینههای صحنه حجیم و جلوههای ویژه و تکنولوژی استفاده شده در اجرای این اثر است.
در ادامه فروزانفر نیز به عنوان معاون هنری حوزه هنری با بیان اینکه هزینه سینمایش «۴۱۰» حدود ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شده است، توضیح داد: ما سعی کردیم از خیلی امکانات نهادهای دیگر نیز برای تولید و اجرای این اثر استفاده کنیم تا هزینهها کمتر شود. کوروش زارعی با تمام تلاشی که برای تولید و اجرای این اثر داشته به تهیهکننده اعلام کرده که من کارمند حوزه هنری هستم و نیازی به دستمزد ندارم. تهیهکننده هم به این صورت چشمداشت مالی از اجرای این اثر ندارد.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد فرهنگی کشور طی ۷۰ سال گذشته، تصریح کرد: کل اتفاقاتی که در هفتههای گذشته شاهد وقوع آن در کشور بودیم به خاطر نارسانا کردن رسانهها بوده است. اگر اطلاع رسانی به موقع توسط رسانهها انجام میشد نیازی به ورود بخش امنیتی نبود. طی ۷۰ سال گذشته شاهد جهش در بخشهایی همچون عمرانی، علمی و امنیتی بودیم ولی شاهد جهشی در عرصه رسانه و فرهنگ طی ۷ دهه گذشته نبودیم که از این امر گلهمند هستیم.
زارعی درباره اتفاقات میدانی و انفجارهایی که در سینمایش «۴۱۰» وجود دارد و چگونگی حفظ امنیت گروه و مخاطبان اثر، اظهار کرد: تیم جلوههای میدانی ما تیم بسیار حرفهای هستند که با محاسبات و اقداماتی که انجام دادهاند، انفجارهای میدانی اثر خطری برای تیم بازیگران و مخاطبان ایجاد نخواهد کرد.
فروزانفر نیز در این خصوص یادآور شد: از ۳ نهاد دیگر برای بخش امنیتی اثر تأیید گرفتیم و همچنین حجم انفجارها را هم پایین آوردیم. قرار بود سینمایش «۴۱۰» را اول مهر اجرا کنیم ولی چون کار انفجار داشت نمیخواستیم با صدای انفجار مردم را نگران کنیم. متأسفانه روزهای شنبه نیز در حال حاضر و به دلیل شرایط جامعه اجرا نمیرویم. با اطلاعرسانیهایی که انجام میشود قطعاً مردم در جریان خواهند بود که صدای انفجارهایی که در برج میلاد طی ۱۵ روز شنیده میشود متعلق به سینمایش «۴۱۰» است.
زارعی درباره چرایی اجرای سینمایش «۴۱۰» در زمان فعلی، توضیح داد: زمان مدنظر ما برای اجرا در شهریور بود که به دلایل مطرح شده در این نشست، بالاجبار اثر را در زمان فعلی اجرا میکنیم زیرا اگر در این زمان اجرا نمیرفتیم و فصل را از دست میدادیم امکان اجرا را نداشتیم و هزینههای دکور از بین میرفت. البته با توجه به اینکه هوا سرد است و بخش عظیمی از اجرا در آب است، شرایط برای بازیگران کار بسیار سخت است.
وی درباره این موضوع که معنا و مفهوم در سینمایش «۴۱۰» چقدر تحت تأثیر جلوههای ویژه و سختافزار اثر قرار گرفته است، تأکید کرد: جلوههای ویژه باید ابزاری برای ارائه مفهوم کارگردان باشد و همیشه تأثیر عقلایی و اندیشهای در تئاتر برای من مهم بوده و هست نه توپ و ترقهبازی صرف.
کوهفر تهیهکننده اثر نیز در پایان این نشست تأکید کرد: هدف ما قهرمانسازی برای نوجوانان کشورمان است. ما آنقدر رمبو در جبهههای جنگ داشتیم که نوجوانان ما نیازی به رمبو ندارند. حسن یزدانی یک از قهرمانهای دوران جنگ ماست که وجوه شخصیتی متعددی داشت.
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