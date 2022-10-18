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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۳

کشت قراردادی از ابزارهای لازم برای رسیدن به تولید اقتصادی

کشت قراردادی از ابزارهای لازم برای رسیدن به تولید اقتصادی

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشت قراردادی از ابزارهای لازم برای رسیدن به تولید اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «علیرضا مهاجر» در هفتمین جلسه کشاورزی قراردادی گندم که ظهر امروز در محل وزارتخانه برگزار شد، افزود: کشت قراردادی از ابزارهای لازم برای رسیدن به تولید اقتصادی است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: کشت قراردادی از برنامه و اولویت‌های وزیر جهاد کشاورزی است و بر آن تاکید دارند.

مهاجر با تاکید بر این که در طرح الگوی کشت بر حسب نیاز، برنامه‌ریزی برای کشت اجرا می‌شود، یادآور شد: سپس این مهم بر مبنای اقلیم ابلاغ می‌شود.

به گفته وی، امسال کارخانه‌های آرد، نان، ماکارونی و کلیه بخش خصوصی علاوه بر شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌تواند کشت قراردادی انجام دهند.

کد مطلب 5611641
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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