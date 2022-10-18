به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «علیرضا مهاجر» در هفتمین جلسه کشاورزی قراردادی گندم که ظهر امروز در محل وزارتخانه برگزار شد، افزود: کشت قراردادی از ابزارهای لازم برای رسیدن به تولید اقتصادی است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: کشت قراردادی از برنامه و اولویت‌های وزیر جهاد کشاورزی است و بر آن تاکید دارند.

مهاجر با تاکید بر این که در طرح الگوی کشت بر حسب نیاز، برنامه‌ریزی برای کشت اجرا می‌شود، یادآور شد: سپس این مهم بر مبنای اقلیم ابلاغ می‌شود.

به گفته وی، امسال کارخانه‌های آرد، نان، ماکارونی و کلیه بخش خصوصی علاوه بر شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌تواند کشت قراردادی انجام دهند.