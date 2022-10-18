جذب نخبگان بدون شرکت در آزمون استخدامی

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اختتامیه دوازدهمین همایش ملی نخبگان که در محل سالن اجلاس برگزار شد عنوان کرد: باید از ظرفیت نخبه‌ها در سیستم دولت بهره ببریم. امروز نیازمند حضور نخبگان در نظام علمی، سیاسی و فرهنگی کشور هستیم زیرا آنها شاهکار رشد جامعه محسوب می‌شوند.

لطیفی با بیان اینکه نخبگان صرفاً نخبگان علمی نیستند ادامه داد: در هر صورت نخبگان باید دست به دست هم بدهند تا برای حل مسائل جامعه گام بردارند.

وی با اشاره به همکاری سازمان امور استخدامی با معاونت علمی خاطر نشان کرد: ۴ ماه گذشته طی توافقات و تفاهم نامه‌هایی با دکتر ستاری درصدد برآمدیم تا امکان حضور نخبگان در فضای علمی و اداری کشور را فراهم کنیم. اکنون ۴ ماه از اجرای این تفاهم نامه می‌گذرد و امیدواریم به مرور بهتر اجرا شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: موضوع سرباز نخبه را با معاون اول ریاست جمهوری مطرح کردیم. دستگاه‌های اجرایی، خانه‌های خلاق و نوآوری، اندیشکده ها و… باید در این زمینه همکاری کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شعار سال عنوان شده از سوی مقام معظم رهبری وظیفه داریم بهره مندی از نخبگان رخ دهد؛ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم به این موضوع تاکید کرده است.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید شغل‌های مناسبی برای نخبگان ایجاد شود زیرا آنها تحمل برخی شغل‌های روتین را ندارند، اضافه کرد: اکنون برای ورود به دستگاه‌های اجرایی تنها آزمون استخدامی وجود دارد و باید کاری کنیم؛ اگر بنیاد ملی نخبگان بهترین‌های کشور را به ما معرفی کند بتوانیم از ظرفیت آنها بهره ببریم. به طوری که این افراد بدون آزمون استخدامی برای حل مسائل کشور به ما کمک کنند.

وی با بیان اینکه تا پایان سال هزار نفر از نخبگان را جذب می‌کنیم گفت: البته که درصدد هستیم ده هزار نفر را جذب کنیم اما این موضوع به مرور اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه فضای اداری جامعه برای حضور نخبگان آماده است عنوان کرد: اکنون حدود شش میلیون نفر به صورت مستقیم از دولت حقوق می‌گیرند؛ چابک سازی دولت و کاهش هرچه بیشتر هزینه در خدمات رسانی به مردم تنها با استفاده از توان نخبگان و حضور آنها در نظام اداری کشور محقق خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان حقوق توسط دولت پرداخت می‌شود؛ این در حالی است که صندوق بازنشستگی وضعیت خوبی ندارد و ۹۰ درصد پرداختی این صندوق‌ها برعهده دولت است.