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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۳

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی:

باند قاچاق سلاح و مهمات در ارومیه متلاشی شد/کشف ۱۶۱ سلاح

باند قاچاق سلاح و مهمات در ارومیه متلاشی شد/کشف ۱۶۱ سلاح

ارومیه - فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از اندام باند قاچاق سلاح و مهمات در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرزبانی آذربایجان غربی، سردار یحیی حسین خانی در این زمینه اظهار کرد: پس از کسب اخبار واصله مبنی بر قاچاق سلاح و مهمات توسط قاچاقچیان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با تشکیل چندین تیم عملیاتی و با ایجاد گشت و کمین‌های هدفمند و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی و ریزپرنده‌ها، در یک عملیات منسجم، موفق به زمین گیر کردن قاچاقچیان سلاح و مهمات شدند.

سردار حسین خانی با اشاره به هوشیاری مرزبانان، دستگیری یک نفر و مهار ۴ رأس دواب از آنان عنوان کرد: در این عملیات مقتدرانه، جان برکفان هنگ مرزی ارومیه تعداد ۱۶۱ قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف کردند و چهار نفر را نیز دستگیر کردند.

کد مطلب 5611887

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