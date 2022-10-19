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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۲

اسماعیلی مطرح کرد؛

شورای فرهنگ عمومی، پارلمانی با هدف اعتلای فرهنگ کشور است

شورای فرهنگ عمومی، پارلمانی با هدف اعتلای فرهنگ کشور است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتصد و هشتاد و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی گفت: شورای فرهنگ عمومی پارلمانی با هدف اعتلای فرهنگ کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتصد و هشتاد و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی صبح روز گذشته سه شنبه ۱۹ مهرماه با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن جلسات وزارتخانه برگزار شد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ در این جلسه در خصوص «بررسی طرح تحول شورای فرهنگ عمومی» به عنوان یکی از دستورات جلسه ضمن اشاره به جایگاه مهم شورای فرهنگ عمومی گفت: شورای فرهنگ عمومی یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می‌رود و در دوره جدید همواره به دنبال آن هستیم تا با بهره گرفتن از تمامی ظرفیت‌های موجود، این شورا به بهترین شکل ممکن به اهداف تعیین شده خود دست یابد.

اسماعیلی شورای فرهنگ عمومی را شورایی فراقوه ای دانست و افزود: در این شورا که شخصیت‌های حقیقی و حقیقی با مسئولیت‌های مختلف فرهنگی حضور دارند، می‌بایست با همکاری همه بخش‌ها و نهادها، به حل و فصل مسائل مختلف فرهنگی کشور کمک کنیم.

شورای فرهنگ عمومی، پارلمانی با هدف اعتلای فرهنگ کشور

رئیس شورای فرهنگ عمومی، این شورا را پارلمان فرهنگی با هدف اعتلای فرهنگ کشور دانست و گفت: فعال شدن این شورا در شهرهای مختلف را باید به فال نیک گرفت و می‌بایست از ظرفیت‌های بالای نخبگان و صاحبنظران حوزه فرهنگ و هنر شهرهای مختلف کشور در این شوراها بهترین استفاده را برد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان افزود: دولت مردمی با روحیه جهادی و انقلابی امور فرهنگی را با برنامه ریزی به پیش می‌برد و طی یکسال اخیر نهایت تلاش‌ها انجام شده است تا در خصوص اعتلای حوزه فرهنگ توقفی را شاهد نباشیم.

در جدیدترین جلسه شورای فرهنگ عمومی، اعضای جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص «بررسی طرح تحول شورای فرهنگ عمومی» و «بررسی آئین نامه پیشنهادی شورای راهبردی بازی و اسباب بازی» به عنوان دستورات جلسه شورا بیان کردند.

کد مطلب 5612570

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