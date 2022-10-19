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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۲

یحیی گل محمدی:

بازی با ملوان همیشه جذاب است/هر دو تیم به امتیاز فکر می کنند

بازی با ملوان همیشه جذاب است/هر دو تیم به امتیاز فکر می کنند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بازی با ملوان همیشه خوب بوده است و خاطرات خوبی از این تقابل در ذهن فوتبالی ها وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از حضور کاروان این تیم در شهر انزلی با وجود عدم حضور در نشست خبری رسمی قبل از بازی به سوالات خبرنگاران قبل از اسکان در هتل پاسخ داد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص بازی این تیم با ملوان بندر انزلی گفت: ابتدا باید بگویم خیلی خوشحالم در این شهر خوب با مردان خوب انزلی هستم. همیشه رقابت بین پرسپولیس و ملوان از قدیم جذاب بود و همه فوتبالی‌ها خاطرات خوبی از تقابل دو تیم در ذهنشان است.

او ادامه داد: در هفته دهم لیگ برتر هستیم. با توجه به شرایط جدول، قطعاً گرفتن سه امتیاز هدف اصلی ماست. از سوی دیگر شرایط ملوان نیز طوری است که نیاز به امتیاز دارد. به همین خاطر فکر می‌کنم تقابل دو تیم خوب و کامل باشد. ضمن اینکه با توجه به فیلم‌هایی که از بازی‌های اخیر ملوان دیدم حق ملوان این جایگاه در جدول نیست و می‌توانست بالاتر از این رتبه باشد.

گل محمدی تاکید کرد: مقابل تیم جوان و با انگیزه‌ای بازی خواهیم کرد. پرسپولیس هم آماده است و سعی کردیم تمرینات خوبی داشته باشیم و امیدوارم فردا بازی خوبی را از تیم خودمان شاهد باشیم و بتوانیم سه امتیاز را کسب کنیم.

کد مطلب 5612975

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