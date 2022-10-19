به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه نمایشگاه هنرهای دستی با حضور هنرمندان نابینا و کم بینای در محل بوستان جمالی استهبان برپا شد.

در این نمایشگاه که به مدت دو روز برقرار است دستاوردهای هنرمندان نابینیا و کم بینیا از جمله چرم دوزی، شال بافی، تابلوهای حکاکی روی مس، آموزش خط بریل ویژه نابینایان ارائه می‌شود.

این نمایشگاه با اهداف آموزشی برپا شده تا معرف توانمندی‌های معلولان بینایی و آموزش به این قشر از جامعه هدف باشد.

نمایشگاه مذکور به مناسبت ۲۳ مهرماه روز عصای سفید در این شهرستان برپا شده است.