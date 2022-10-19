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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۵۸

استاندار خوزستان:

هواپیمای آبپاش برای اطفای حریق هورالعظیم عراق وارد خوزستان شد

هواپیمای آبپاش برای اطفای حریق هورالعظیم عراق وارد خوزستان شد

اهواز- استاندار خوزستان گفت: یک فروند هواپیمای آبپاش برای خاموش کردن آتش در هورالعظیم بخش عراقی وارد خوزستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان در این باره اظهار کرد: با توجه به وقوع آتش سوزی در تالاب هورالعظیم در خاک عراق و ایجاد آلودگی هوا در برخی شهرهای استان یک فروند هواپیمای آبپاش برای خاموش کردن این حریق وارد استان شد.

استاندار خوزستان افزود: این هواپیمای آبپاش دارای ظرفیت ۴۰ تن آبگیری دارد و با هماهنگی کشور عراق در خاموش کردن آتش در تالاب هورالعظیم کمک رسانی می‌کند.

وی گفت: عملیات پروازی این هواپیمای آبپاش تا خاموش کردن کامل حریق در هورالعظیم ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر آتش سوزی‌های متعدد در تالاب هورالعظیم در خاک عراق میزان آلودگی در برخی شهرهای خوزستان افزایش یافته است.

کد مطلب 5612745

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