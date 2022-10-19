به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نیکلای پاتروشف» دبیر شورای امنیت ملی روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی تصریح کرد: تحریم های یکجانبه غرب منجر به کاهش قابل توجه استاندارد زندگی مردم در تعدادی از کشورها شده است.

دبیر شورای امنیت ملی روسیه در این خصوص گفت: می‌ توان تصور کرد که بحران انرژی در اروپا که ناشی از تحریم‌ های غرب است، به موج جدیدی از اسکان های مجدد کمک خواهد کرد. با توجه به کم شدن محدودیت‌ های قرنطینه پس از همه‌ گیری ویروس کرونا، امسال تعداد خارجی‌ هایی که عمدتاً به منظور اشتغال وارد روسیه شده‌ اند یک سوم افزایش یافته است.

«نیکلای پاتروشف» در این خصوص اضافه کرد: حدود ۵ میلیون نفر از ساکنان دونباس و مناطق جنوب شرقی اوکراین در روسیه پناه داده شده اند. به شفاف سازی وظایفِ اولویت دار مقامات دولتی در زمینه مهاجرت نیاز وجود دارد. اقدامات بیشتر برای محافظت از هموطنان ما در خارج از کشور که در نتیجه سیاست سرسخت روسیه هراسی دولت‌ های غیردوست در وضعیت دشواری قرار گرفته‌ اند، اتخاذ شده است.

وی در این باره افزود: سازمان‌ های مجری قانون و سرویس‌ های ویژه، وظیفه شناسایی اعضای سازمان‌ های تروریستی و افراطی بین‌ المللی را دارند که از کانال‌ های مهاجرت برای انجام حملات تروریستی استفاده می‌ کنند. تغییراتی در قانون در نظر گرفته شده است که کنترل مهاجرت و مسئولیت اتباع خارجی در برای نقض قوانین اقامت در کشور مان را تشدید می‌ کند.