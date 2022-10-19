به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران درباره آخرین اقدامات و تمرینات انجام شده در این رزمایش اظهار داشت: ما امروز عملیات پیچیده نصب پل بر روی رودخانه را با توان بالای واحدهای مهندسی نیروی زمینی سپاه انجام دادیم.

سردار پورجمشیدیان ادامه داد: لحظاتی قبل، عملیات عبور تجهیزات زرهی و ماشین‌آلات مهندسی از روی پل نصب شده با موفقیت انجام شد.

وی اضافه کرد: همچنین عملیات انتقال ماشین‌آلات مهندسی توسط رزمندگان نیروی زمینی سپاه از روی رودخانه با موفقیت انجام شد و در ادامه عملیات تهاجمی شبیه‌سازی شده را انجام خواهیم داد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه گفت: امشب نیز عملیات تاخت شبانه در یک منطقه صعب‌العبور کوهستان انجام خواهد شد.