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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۳۵

سردار پورجمشیدیان:

عملیات تاخت شبانه در یک منطقه صعب‌العبور کوهستان انجام خواهد شد

عملیات تاخت شبانه در یک منطقه صعب‌العبور کوهستان انجام خواهد شد

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه گفت: امشب عملیات تاخت شبانه در یک منطقه صعب‌العبور کوهستان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران درباره آخرین اقدامات و تمرینات انجام شده در این رزمایش اظهار داشت: ما امروز عملیات پیچیده نصب پل بر روی رودخانه را با توان بالای واحدهای مهندسی نیروی زمینی سپاه انجام دادیم.

سردار پورجمشیدیان ادامه داد: لحظاتی قبل، عملیات عبور تجهیزات زرهی و ماشین‌آلات مهندسی از روی پل نصب شده با موفقیت انجام شد.

وی اضافه کرد: همچنین عملیات انتقال ماشین‌آلات مهندسی توسط رزمندگان نیروی زمینی سپاه از روی رودخانه با موفقیت انجام شد و در ادامه عملیات تهاجمی شبیه‌سازی شده را انجام خواهیم داد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه گفت: امشب نیز عملیات تاخت شبانه در یک منطقه صعب‌العبور کوهستان انجام خواهد شد.

کد مطلب 5612925

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    نظرات

    • آرش DE ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
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      پاسخ
      ماشالله بچه های نظامی ایران❤️😬❤️

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