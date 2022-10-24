وضعیت بازگشت به کار پرستاران اخراجی

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای پرستاری در دوران کرونا، با ایثار و جانفشانی که داشتند، تلاش کردند با مراقبت از بیماران، تلفات کرونا را کاهش دهند. در این راه، تعدادی از پرستاران جان خود را از دست دادند و چند ده هزار پرستار نیز درگیر بیماری شدند.

اما، با عبور از روزهای سخت کرونایی در کشور، به یکباره برخی از بیمارستان‌ها، تصمیم گرفتند پرستاران قراردادی و طرحی را اخراج کنند. به طوری که گفته می‌شود تعداد اخراجی‌ها بیش از ۱۰ هزار نفر باشد.

البته، محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نشست خبری که روزهای آخر شهریور داشت، به این نکته اشاره کرد که تعداد اخراجی‌ها می‌تواند تا ۱۷ هزار نفر هم برسد، اگر نخواهیم جلوی این رویه غیر اخلاقی را بگیریم.

وی در همان نشست خبری افزود: پرستاران اخراجی باید به کار برگردند. اگر چنین نشود، یک بداخلاقی در نظام سلامت کشور رخ خواهد داد که اگر چنین بحران‌هایی تکرار شود، شاید شاهد حضور این پرستاران در عرصه خدمت نباشیم.

این اخراج‌ها در حالی رخ می‌دهد که در روزهای گذشته شاهد اظهار نظر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در خصوص ۲۴۰ هزار پست خالی در این وزارتخانه بودیم.

بهروز رحیمی عنوان داشته که تعداد زیادی از نیروهای طرحی در دوران کرونا به دلیل نیاز جدی کشور، طرح آنها تمدید شد و در حال حاضر دوران طرح این نیروها به اتمام رسیده و به طور قطع ایجاد تأمین امنیت شغلی و به کارگیری آنها برای ما دغدغه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، گفته است که به نیروهای طرحی به عنوان نیروی آموزش دیده و متخصص نیاز جدی داریم، با توجه به اینکه جذب نیروهای طرحی دستور رهبر معظم انقلاب است. بنابراین تلاش خواهیم کرد تا پایان سال جاری نسبت به جذب آنها از طریق آزمون اقدام کنیم.

در همین حال، وضعیت پرستاران اخراجی را از رئیس کل سازمان نظام پرستاری پیگیر شدیم.

محمد میرزابیگی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه هنوز اتفاق خاصی نیافتاده که باعث بازگشت به کار پرستاران اخراجی شود.

وی با عنوان این مطلب که کماکان پیگیر موضوع هستیم، به اختلاف سلیقه سه دستگاه دولتی در ماجرای پرستاران اخراجی اشاره کرد و افزود: برای بازگشت به کار پرستاران اخراجی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و وزارت بهداشت، بر سر نکاتی اختلاف سلیقه دارند و همین موضوع باعث شده هنوز به نتیجه ملموس نرسیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بر پیگیری سازمان نظام پرستاری برای بازگشت به کار پرستاران اخراجی، گفت: از قول بنده بنویسید، بازگشت پرستاران اخراجی، دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

میرزابیگی تاکید کرد: این موضوع باید به نتیجه برسد، در غیر این صورت شاهد یک بداخلاقی خواهیم بود که باعث بی انگیزه شدن پرستاران خواهد شد.