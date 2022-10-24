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۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۸

با هدف حل مسائل واحدهای صنعتی و کشاورزی؛

رویداد «تانا» در قزوین برگزار می‌شود

رویداد «تانا» در قزوین برگزار می‌شود

قزوین - رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین گفت: با هدف حل مسائل واحدهای صنعتی و کشاورزی استان قزوین رویداد «تانا» در قزوین برگزار می‌شود.

جعفر احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، جعفر احمدی با اشاره به برگزاری رویداد تانا در قزوین با بیان اینکه طرح تانا طرح توسعه و نوآوری استان است، اظهار کرد: هدف تانا این است که مشکلات و معضلات نوآوری استان در مباحث مختلف صنعت، کشاورزی و حوزه‌های مختلف را شناسایی کرده و در نهایت مرتفع کند.

رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین بیان کرد: پس از بررسی مسائل از طرف مقابل توانمندی‌هایی که در شرکت‌های فناور و دانش بنیان وجود دارد که می‌تواند این مسئله و موضوع را مرتفع کند.

وی افزود: طی برگزاری رویداد تانا افراد و واحدهایی که معضل دارند و افرادی که می‌توانند مسئله را مرتفع کنند دور هم جمع می‌شوند و به صورت جلسات بی تو بی این افراد بحث می‌کنند و به نتیجه می‌رسند.

این مسئول ابراز کرد: از دل این جلسات قراردادهایی خارج می‌شود که هم شرکت فناوری تولید داشته و فناوری منتقل کند و از طرف دیگر مشکل واحدهای صنعت برطرف شود.

وی تصریح کرد: رویداد تانا ویژه تمام استان‌ها است و استان قزوین اولین برگزار کننده این طرح است که ممکن است آن را به صورت فصلی و یا دو بار در سال برگزار کند.

این مسئول در پایان گفت: شبکه نوآوری هربار بین بازیگران مختلف، فناوران و نوآوران، دانشگاه‌ها و دستگاه برگزار می‌شود تا تمام مسائل احصا شده و در راستا حل آنها نظرات منعقد شود.

کد مطلب 5615675

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