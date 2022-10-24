جعفر احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، جعفر احمدی با اشاره به برگزاری رویداد تانا در قزوین با بیان اینکه طرح تانا طرح توسعه و نوآوری استان است، اظهار کرد: هدف تانا این است که مشکلات و معضلات نوآوری استان در مباحث مختلف صنعت، کشاورزی و حوزه‌های مختلف را شناسایی کرده و در نهایت مرتفع کند.

رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین بیان کرد: پس از بررسی مسائل از طرف مقابل توانمندی‌هایی که در شرکت‌های فناور و دانش بنیان وجود دارد که می‌تواند این مسئله و موضوع را مرتفع کند.

وی افزود: طی برگزاری رویداد تانا افراد و واحدهایی که معضل دارند و افرادی که می‌توانند مسئله را مرتفع کنند دور هم جمع می‌شوند و به صورت جلسات بی تو بی این افراد بحث می‌کنند و به نتیجه می‌رسند.

این مسئول ابراز کرد: از دل این جلسات قراردادهایی خارج می‌شود که هم شرکت فناوری تولید داشته و فناوری منتقل کند و از طرف دیگر مشکل واحدهای صنعت برطرف شود.

وی تصریح کرد: رویداد تانا ویژه تمام استان‌ها است و استان قزوین اولین برگزار کننده این طرح است که ممکن است آن را به صورت فصلی و یا دو بار در سال برگزار کند.

این مسئول در پایان گفت: شبکه نوآوری هربار بین بازیگران مختلف، فناوران و نوآوران، دانشگاه‌ها و دستگاه برگزار می‌شود تا تمام مسائل احصا شده و در راستا حل آنها نظرات منعقد شود.