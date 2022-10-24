زندگی و ترجمه گزیده آثار شاعر شیعی دربار حمدانیان کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات میراث ماندگار کتاب «بررسی زندگانی ابوفراس حمدانی و تأملی بر اشعارش» نوشته محمدجواد گودینی و ویرایش سریه جهانبین را منتشر کرد. کتاب در دو فصل منتشر شده است. نویسنده در فصل نخست این اثر به بررسی زندگی و عصر سیاسی- اجتماعی شاعر پرداخته و نگاهی به روزگار خلافت عباسی و استقلال دولت‌هایی همچون طاهریان، صفاریان، آل بویه، سلجوقیان و حمدانیان از دستگاه خلافت داشته و در ادامه به شرح مختصری از حکومت شیعی حمدانیان و دوران اوج اقتدار آن در عصر سیف الدوله حمدانی (پسر عموی ابوفراس) می‌پردازد.

حمدانیان از حکومت‌های شیعه دوازده امامی بودند که در عصر خلافت عباسی از سال ۳۱۷ هجری تا سال ۱۳۹۲ تداوم داشته و بر بخش‌هایی از عراق، سوریه و ترکیه امروزی حکومت داشتند. این دولت شیعی به سال ۳۹۲ هجری / ۱۰۰۲ میلادی توسط حکومت فاطمیان برچیده شد و به پایان رسید. فصل دوم این اثر نیز به بررسی گلچینی از سروده‌های ابوفراس حمدانی و ترجمه و شرح آن اختصاص دارد.

ابوفراس از مشهورترین شاعران عصر عباسی و دربار حمدانیان بوده و در ستایش اهل بیت رسالت (ع) نیز اشعاری از او برجای مانده است که مشهورترین آن، قصیده زیبا و مانای «شافیه» به شمار می‌رود. وی مدتی را در اسارت رومیان روزگار گذراند و اشعار سوزناکی در هنگام حبس از وی برجای مانده که بیشتر شِکوه از روزگار و درخواست از سیف الدوله برای تلاش جهت رهایی او از زندان است. این اشعار که به اَسریات یا رومیات معروف شده، با سروده‌های مسعود سعد سلمان (سراینده دوره غزنویان) در ادب پارسی قابل هماوردی و قیاس است.

سرانجام شاعر نامدار شیعی ابوفراس حمدانی به سال ۳۵۷ هجری به قتل رسید. وی سراینده‌ ای نامی در ادب عربی به شمار می‌رود؛ تا جاییکه گفته شده: شعر با پادشاهی آغاز شد (امروء القیس) و با امیر و پادشاهی دیگر (ابوفراس) به پایان رسید.