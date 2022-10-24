لزوم توجه به ظرفیت های کشورهای آفریقایی در حوزه گردشگری مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی دریاباری ظهر دوشنبه در نشست تخصصی گردشگری مقاومت که در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد دغدغه مردم آفریقا بوده موضوعات عدالت و مقاومت است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی گفت: مردم این کشورها از موضوع تبعیض و نا عدالتی همواره آسیب دیده‌اند و استعمارگران در این زمینه از آن سو استفاده کرده‌اند.

دریاباری عنوان داشت: در کشورهای آفریقای جنوبی، فقط ۸ درصد مردم این مناطق سفید پوست هستند؛ این در حالی است که ۷۰ درصد اراضی کشاورزی در دست همین اقلیت سفیدپوست است.

وی افزود: موضوعاتی همانند عدالت اجتماعی و تبعیض نژادی از مطالبات و دغدغه‌های مردم کشورهای آفریقایی است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی با اشاره به استقبال گردشگران از اردوگاه اسرای جنگ جهانی دوم که در کشور لهستان قرار دارد ابراز داشت: سالانه از این اردوگاه دو میلیون گردشگر بازدید می‌کنند؛ در حالی که در کشورهای آفریقایی آثار ویرانی ناشی از جنگ‌هایی که از سوی غربی‌ها علیه کشورهای اسلامی و آفریقایی تحمیل شده مورد غفلت واقع شده که می‌تواند برای مخاطبان جذاب باشد.

دریاباری ابراز داشت: گردشگری مقاومت موضوع و مفهوم جدیدی است که برای نهادینه شدن این موضوع باید در نهادهای بالادستی قوانینی برای آن تدوین و تصویب شود.

وی بیان داشت: ۴۵ کشور آفریقایی بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند اما متأسفانه تنها ۳۰۰ دانشجو از این جمعیت در ایران مشغول به تحصیل هستند و این نشاندهنده آن است که دانشگاه‌ها در این زمینه می‌توانند نقش مؤثری در افزایش حضور دانشجویان این کشورها در ایران داشته باشند.