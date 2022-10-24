انتصاب حجت الاسلام دیرباز به سرپرستی موسسه حکمت و فلسفه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، حجت الاسلام و المسلمین عسکر دیرباز، استاد فلسفه و کلام اسلامی و رئیس دانشگاه قم، از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سرپرستی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منصوب شد.

در حکم سرپرستی دیرباز چنین آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص، و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت «سرپرست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، و روحیه انقلابی و راهبردهای اساسی دولت مردمی، و جلب همکاری استادان، پژوهشگران، کارکنان (یاوران علمی)، و دانشجویان آن مؤسسه، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری به ویژه "ارتقای بنیان‌های نظری و عملی حکمت و فلسفه ایران" ایفا نمائید. امید است با توکل به خداوند متعال، مأموریت و وظایف آن مؤسسه حکمت‌بنیان را در مسیر تحقق اهداف متعالی، اسناد بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه عملیاتی‌سازی راهبردهای طرح شده در "بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی" و "سند دانشگاه اسلامی" با رویکردی تحول‌گرایانه و مسئله‌محور در راستای تحقق "تمدن نوین اسلامی" به انجام رسانید.

توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی)، از درگاه پروردگار متعال خواستارم.»

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامه‌ای جداگانه، از خدمات و تلاش‌های حجت الاسلام و المسلمین احمدحسین شریفی، رئیس پیشین مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، قدردانی نمودند.

گفتنی است طی حکمی از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین شریفی به عنوان رئیس دانشگاه قم منصوب شد.