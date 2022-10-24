جزئیات توافق اخیر ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز در جریان دیدار با مدیران عضو اتحادیه اوآنا، گفت: آژانس ادعا دارد سه مکان مشکوک به وجود اورانیوم در ایران مشاهده شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سفری که در هفته‌های اخیر به وین داشتند، با آقای گروسی در خصوص نقشه راهی برای پاسخ به سوالات آژانس به توافق رسیدند.

وی افزود: با صراحت به سه کشور اروپایی و طرف آمریکایی اعلام کردیم حاضر نیستیم چند پرونده ادعایی بی اساس علیه ایران در آژانس باز بماند. امیدوار هستیم در قالب نقشه راه توافق شده با آژانس، در مسیر فنی به اتهامات پاسخ دهیم.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: همزمان با طرف آمریکایی توافق کردیم نسبت به تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی بر اساس مذاکراتی که انجام خواهد شد، اقدام کنیم. آمریکایی‌ها نماینده ی خود را از یک کشور ثالث تعیین کردند و حدود سه هفته پیش بر سر چگونگی تبادل زندانیان به عنوان یک اقدام انسان دوستانه توافق کردیم.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه دولت ایران نگاه ویژه ای به قاره آسیا که از رشد فزاینده ای برخوردار است، دارد، تصریح کرد: ما نگاه به قاره آسیا را مبتنی بر سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی هوشمند و تعامل و فعالیت موثر در عرصه سیاست خارجی قرار داده‌ایم.

وی با بیان اینکه به اختصار به موضوعی که در دستور کار جهان غرب در مورد ایران قرار دارد اشاره می‌کنم، افزود: یک موضوع اینکه نگاه ایران به جنگ به اوکراین و ارسال پهپادهایی است که از سوی رسانه غربی متوجه ایران شده و موضوع دوم نیز گفت وگوهای وین با ۱+۴ و مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا برای لغو تحریم‌های ظالمانه است که فعالانه پیگیری می‌شود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: موضوع ایران در مورد جنگ به روشنی مطرح شده و همانطور که مخالف جنگ در سوریه و یمن هستیم، مخالفت جنگ در اوکراین نیز هستیم و بارها در ماه‌های گذشته تلاش‌های رییس جمهور و همکارانم در وزارت خارجه صرف توقف جنگ و مذاکره سیاسی شده است.

امیرعبداللهیان ادامه داد: طرف اوکراینی در آغاز جنگ دنبال آتش بس بود اما طرف روس می‌گفت که اوکراین دنبال آتش بس نیست اما پس از مدتی شرایط برعکس شد و دو طرف همدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه سیاست تهران، متناقض نیست و قویاً برای قراری صلح در منطقه از جمله اوکراین تلاش می‌کنیم، افزود: اکنون فضاسازی علیه ما وجود دارد و ایران را متهم می‌کنند که پهپاد از سوی ایران در اختیار مسکو قرار گرفته، اما مایلم بگویم که ایران و روسیه دارای همکاری‌های متنوع از جمله دفاعی هستند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: درگذشته تسلیحاتی را از روسیه دریافت کرده‌ایم و همچنان دریافت می‌کنیم و امکاناتی را به روسیه می‌دهیم و در جنگ اوکراین با نگاه اصولی مخالف به جنگ، هم مخالف جنگ در روسیه و هم مخالف جنگ در اوکراین هستیم و هیچ سلاحی به روسیه برای جنگ به اوکراین ندادیم.

وی ادامه داد: پنجشنبه گذشته در تماس تلفنی با آقای بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به وی گفتم که آمادگی داریم تیمی از نظامیان و متخصصان ایرانی و اوکراینی نشست مشترکی داشته باشند و نیز آمادگی داریم از طرف اوکراین هر گونه مدرکی که دارند ارائه کنند و اگر در این نشست برای ما مشخص شود که روسیه از پهپاد ایرانی استفاده کرده، ما بی تفاوت نخواهیم بود.

امیرعبداللهیان افزود: مقامات روسیه تاکید کردند که سلاح‌ها علیه اوکراین، روسی است و اطمینان داریم هیچ تهدیدی از ایران در قبال اوکراین وجود ندارد و هیچ سلاحی به روسیه نداده و نخواهیم داد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: نکته دوم و آخر، درخصوص مذاکرات وین و گفت وگوهای ایران در خصوص رفع تحریم‌ها است. در دولت جدید مذاکرات را با جدیت و به طور فعالانه آغاز کردیم و همکارم جناب آقای دکتر باقری و تیم همکارانم در وزارت خارجه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، هفته‌ها و ماه‌ها در وین گفت و گو کردند.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: اکنون در گام‌های پایانی توافق هستیم و از فرصت دیپلماسی هم در نیویورک استفاده کردیم و آقای رابرت مالی به نیویورک آمد و با واسطه آقای انریکه مو را، آقای باقری و مو را دو نشست برگزار کردند و پیام‌ها به سرعت مبادله شد و اروپا نقش مهمی را ایفا کرد و مورد توافق مذاکراتی ما قرار داد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: اطلاع دارید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا دارد که سه مکان مشکوک به وجود اورانیوم در ایران مشاهده شده و رییس سازمان انرژی اتمی در سفری که اخیراً به وین داشتند با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق رسیدند و به صراحت به سه کشور اروپایی اعلام کردیم که حاضر نیستیم توافقی را مورد تأیید قرار دهیم در حالی که چند پرونده اتهامی بی اساس در ایران باز بماند.

وی افزود: امیدوارم در قالب نقشه توافق شده بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی در مسیر فنی به اتهامات پاسخ دهیم و بدون انحراف از سوی آژانس، به سوالات پاسخ داده می‌شود.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: همچنین با طرف آمریکایی توافق کردیم که زندانیان سیاسی را تبادل کنیم و آمریکایی‌ها کشور ثالثی را تعیین کردند و ایران در گام نخست و در اقدامی انسانی، یک زندانی را که جرم اصلی او جاسوسی بود و بخشی از دوره زندان خود را در ایران سپری کرده بود، از طریق عمان تبادل کردیم.

وزیر امور خارجه در مورد اتفاقات اخیر در کشور افزود: چه از طریق رسانه‌های آمریکایی و چه دیگران، تاکید کردم که در اتفاقاتی در ایران رخ داده، عده‌ای به دنبال آشوب و اغتشاش هستند؛ به دبیرکل سازمان ملل متحد گفتم که آقای اوباما نامه‌ای را به رهبر معظم انقلاب نوشتند و چند روز بعد اتفاقاتی در ایران رخ داد و آنها مداخله کردند و بلافاصله بعد از این اتفاقات نامه‌ای نوشت و مداخله کرد.

وی گفت: طرف آمریکایی در چند روز گذشته تلاش کرد با پیام‌های دیپلماتیک فرصت توافق را حفظ کند و در برخی جاها هم به دنبال ایجاد آشوب و ترور در ایران بود.

امیرعبداللهیان افزود: برخی مداخله گرایان خارجی تا جایی پیش رفتند که «جیش العدل» در جنوب زاهدان برای چند ساعت اقدام تروریستی را رقم زد و این اقدام تروریستی با حمایت مالی یک کشور شناخته شده و چند دستگاه امنیت خارجی صورت گرفت و حرفی از دختر فوت شده نبود و خوشبختانه مردم ایران با بصیرت، مداخله گرایان که دست به آشوب می‌زدند را ناامید کردند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: برای رسیدن به توافق خوب و پایدار آمادگی داریم و تلاش‌ها جریان دارد و برای حل نهایی مشکل با آژانس البته از نظر فنی و تبادل زندانیان همه گفت وگو داریم، اما از آمریکا می‌خواهیم دست از رفتار ریاکارانه بردارد.