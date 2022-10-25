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۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۷

بعد از یک دوره حضور جنجالی؛

احتمال استعفای «ساکت» از سپاهان/بازگشت دوباره به مرکز ملی فوتبال؟

احتمال استعفای «ساکت» از سپاهان/بازگشت دوباره به مرکز ملی فوتبال؟

با بازگشت مهدی تاج به فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان احتمالا دوباره به تیم مدیریتی او اضافه می‌شود و در مرکز ملی فوتبال مشغول به کار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه احکام جدیدی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برای پست‌های مختلف در نظر گرفته است، نام محمدرضا ساکت مدیرعامل فعلی باشگاه سپاهان هم دیده می‌شود.

ساکت که یکی از نزدیکان جدانشدنی مهدی تاج در دوره قبلی ریاست او در فدراسیون فوتبال بود، این بار برای ریاست مرکز ملی فوتبال مدنظر تاج است و احتمال دارد از مدیریت خود در باشگاه سپاهان استعفا بدهد.

ساکت در دوره گذشته، پست‌های مختلفی در فدراسیون مهدی تاج داشت؛ از دبیر کلی فدراسیون فوتبال گرفته که با بحث بازنشستگی و انتخاب غیر قانونی ابراهیم شکوری به جای او خبرساز و جنجالی شد تا حضور در سازمان تیم‌های ملی و کمیته فنی فدراسیون. او مدتی هم در مرکز ملی فوتبال بود و به عنوان سرپرست تیم ملی فعالیت می‌کرد اما در نهایت و با جدایی تاج، به تدریج از فدراسیون کنار رفت.

در حال حاضر سعید قاسمی معاون مرکز ملی فوتبال است و در صورت نهایی شدن تصمیمات، ساکت به عنوان رئیس این مرکز انتخاب خواهد شد.

کد مطلب 5616691

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