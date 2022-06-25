تامین اعتبار رفع خطر گود مجاور برج میلاد از منابع شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر ظهر شنبه در حاشیه جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران که با موضوع گود پر خطر مجاورت برج «میلاد» برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز با توجه به مخاطرات ناشی از گود پر خطر ساختمان بین المللی همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران اضافه کرد: این جلسه در راستای پیشگیری از خطرات احتمالی و رفع خطر برگزار شد.

وی در خصوص مصوبات این جلسه گفت: بر اساس مصوبات این جلسه قرار شد، ظرف مدت یک سال سازه نگهدارنده ساختمان مرکز همایش‌های برج میلاد در ضلع شمالی و شرقی احداث و رفع خطر شود.

یزدی مهر افزود: همچنین مقرر شد، اعتبارات لازم احداث این سازه ظرف مدت ۱۰ روز از منابع شهرداری تهران تأمین شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با بیان اینکه چاه‌های زهکش در ضلع جنوبی گود احداث می‌شود، گفت: این اقدام در راستای کنترل آب‌های سطحی انجام خواهد گرفت.

وی همچنین گفت: در این جلسه مصوب شد، شهرداری منطقه ۲ تهران نسبت به صدور پروانه و تعیین سرمایه گذار برای احداث بنا سریعاً اقدام کند.