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۴ آبان ۱۴۰۱، ۹:۲۳

معاون میراث‌فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

بازارچه صنایع‌دستی وکمپینگ گردشگری درطرح جامع شهرکرد پیش‌بینی شود

بازارچه صنایع‌دستی وکمپینگ گردشگری درطرح جامع شهرکرد پیش‌بینی شود

شهرکرد_ معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی چهارمحال وبختیاری گفت: در طرح جامع شهرکرد ایجاد اقامتگاه‌ها، کمپینگ‌های گردشگری و بازارچه صنایع‌دستی لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل رمضانی شامگاه سه‌شنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهرکرد بیان کرد: صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از هنرهای فرهنگ‌ساز با قدمت دیرینه و نیازمند توجه ویژه است.

وی با اشاره به وجود ۳۰۰ رشته صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در کشور افزود: از این تعداد ۸۰ رشته در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود.

رمضانی تصریح کرد: راه‌اندازی بازارچه در جنوب شهر در محور شهرکرد - فارسان، ایجاد بازارچه در غرب در محور شهرکرد - سامان و ایجاد بازارچه در محور شرق باید در طرح جامع شهرکرد مورد توجه باشد.

وی یادآور شد: بازسازی مسیر گردشگری فرهنگ و هنر در شهرکرد پیشنهاد و طرح آن در دفتر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری رونمایی شده است.

رمضانی تأکید کرد: این طرح توانسته بخشی از بناهای تاریخی و صنایع‌دستی و هنرهای سنتی را در این مسیر پوشش دهد.

وی به نبود مجتمع کارگاهی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در شهرکرد اشاره و تأکید کرد: در صورت ایجاد این کارگاه‌ها می‌توان علاوه‌بر تقویت کارگاه‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در زمینه جذب گردشگر و سامان‌دهی آن‌ها برای بازدید و خرید صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اقدام کرد.

سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: تعیین و تعریف زمین‌های مستعد برای ایجاد مراکز سرپوشیده تفریحی و سرگرمی و ایجاد مراکز اقامتی استاندارد باید در طرح جامع شهرکرد مورد توجه قرار گیرد.

مرتضی محمدیان دهکُردی به نبود کمپینگ گردشگری در شهرکرد اشاره و بیان کرد: هم‌اکنون برخی مسافران ورودی به مرکز استان در بوستان لاله مستقر می‌شوند که غیرقانونی است.

وی با اشاره به نبود مرکزی در شهرکرد برای برگزاری رویدادهای بومی، محلی و قومی افزود: باید چنین فضاهایی در شهر ایجاد و از خانه‌های قدیمی برای ایجاد اقامتگاه‌های سنتی بهره‌گیری شود.

کد مطلب 5617161

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    نظرات

    • سهراب IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      روز شهرکرد را به نام چهارمحال و بختیاری تغییر دادید. الحق که مدیران کمر به نابودی این شهر بسته اند. ناکارمد ترینید

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