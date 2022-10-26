پیش بینی برداشت بیش از ۴۹ هزار تُن راتون از شالیزارهای گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی شامگاه سه شنبه در گفتگو با بخش خبر شبکه باران به آغاز برداشت راتون از شالیزارهای استان گیلان اشاره و اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌ها امسال ۴۹ هزار و ۳۰۰ تُن راتون به ارزش بیش از دو هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان برداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه راتون خوشه‌های برنجی است که بعد از برداشت محصول اصلی در شالیزارها رشد می‌کند، افزود: کیفیت این محصول بسیار بالا و ارگانیک بوده و همچنین همانند محصول اولیه نیاز زیادی به آب ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه اکثر ارقام برنج در استان گیلان قابلیت راتون زایی را دارند، اضافه کرد: کشاورزان گیلانی علاوه بر پرورش راتون به کاشت پاچ باقلا، باقلا برکت، سبزیجات برگی و غده‌ای و شبدر در قالب کشت دوم اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: در کشت دوم بر اساس نوع و ارزش محصول کشت شده به طور متوسط در هر هکتار بین هشت تا ۲۰ میلیون تومان درآمد نصیب کشاورزان می‌شود.