تغییر رویکرد در نظام برنامه ریزی و آماری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح چهارشنبه درهمایش تقدیر از فعالان حوزه آمار با بیان اینکه آمار حلقه ابتدایی مورد نیاز در نظام برنامه ریزی است، افزود: نظام برنامه ریزی متعالی از مباحث مهم به شمار می‌رود.

وی با عنوان اینکه آمار صحیح می‌تواند به برنامه ریزان و ذی نفعان کمک کند، افزود: برای توسعه و پیشرفت نیازمند برنامه ریزی و داشتن آمارهای درست است.

وی به هدفگذاری برنامه رشد اقتصادی اشاره اضافه کرد: در کشور رشد هشت درصدی و در مازندران سهم ۷.۸ درصدی درنظر گرفته شد که که ۲.۸ درصد آن از طریق بهره وری باید محقق شود.

فتح الله پور، داشتن آمار را در تدوین برنامه عملیاتی مؤثر دانست و افزود: باید متغیرهای ارزش افزوده مشخص شود تا هدفگذاری رشد اقتصادی سال جاری برنامه ریزی شود و برنامه رشد اقتصادی براساس داده‌های آماری تدوین شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران یادآور شد: آمار و اطلاعات مسئله بسیار مهم به شمار می‌رود و در مباحث توسعه‌ای و نگاه برنامه محوری به آمار توجه ویژه می‌شود.

وی نقش آمار و اطلاعات را در رسیدن به برنامه هفتم توسعه بسیار مهم بیان کرد و گفت: چالش اصلی بحث آمار و اطلاعات به شمار می‌رود و در تدوین برنامه‌های بخشی این آمار نقش بسزا و تعیین کننده است.

وی ضعف‌های ساختاری در نظام برنامه ریزی کشور را از جمله موانع بیان کرد و گفت: تغییر رویکرد در نظام برنامه ریزی ضروری به نظر می‌رسد.