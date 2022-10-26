زمین لرزه های فاریاب خسارت نداشت

حمید سالخورده در گفتگو با مهر اظهارداشت: زمین لرزهای ۳.۱ ریشتری ۲۳ شب سه شنبه و زمین لرزهای ۳.۴ ریشتری ساعت ۴ و ۲۴ دقیقه بامداد چهارشنبه فاریاب را تکان داد.
وی گفت: این زمین لرزهها بنا به اعلام منابع محلی خسارتی نداشته است.
کرمان - سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: زمین لرزه های ۳.۱ و ۳.۴ ریشتری فاریاب خسارت نداشت.
حمید سالخورده در گفتگو با مهر اظهارداشت: زمین لرزهای ۳.۱ ریشتری ۲۳ شب سه شنبه و زمین لرزهای ۳.۴ ریشتری ساعت ۴ و ۲۴ دقیقه بامداد چهارشنبه فاریاب را تکان داد.
وی گفت: این زمین لرزهها بنا به اعلام منابع محلی خسارتی نداشته است.
نظر شما