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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۵

سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمان:

زمین لرزه های فاریاب خسارت نداشت

زمین لرزه های فاریاب خسارت نداشت

کرمان - سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: زمین لرزه های ۳.۱ و ۳.۴ ریشتری فاریاب خسارت نداشت.

حمید سالخورده در گفتگو با مهر اظهارداشت: زمین لرزه‌ای ۳.۱ ریشتری ۲۳ شب سه شنبه و زمین لرزه‌ای ۳.۴ ریشتری ساعت ۴ و ۲۴ دقیقه بامداد چهارشنبه فاریاب را تکان داد.

وی گفت: این زمین لرزه‌ها بنا به اعلام منابع محلی خسارتی نداشته است.

کد مطلب 5617313

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