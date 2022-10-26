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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۴

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۴۰۰ طرح صنعتی چهارمحال و بختیاری بیش از ۶۰ درصد پیشرفت دارد

۴۰۰ طرح صنعتی چهارمحال و بختیاری بیش از ۶۰ درصد پیشرفت دارد

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات اجرایی ۴۰۰ طرح تولیدی و صنعتی در حال ساخت این استان بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سجاد رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: هم‌اینک ۲ هزار طرح تولیدی و صنعتی در چهارمحال و بختیاری در حال ساخت است.

وی افزود: برای توسعه بخش‌های تولیدی و صنعتی چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

رستمی تصریح کرد: تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی و صنعتی چهارمحال و بختیاری وضعیت اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در استان را بهبود می‌بخشید.

وی یادآور شد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون مشکلات مربوط به تولید ۹۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری رفع و ۱۴ واحد تولیدی صنعتی راکد به مدار و چرخه تولید برگشته است.

رستمی تأکید کرد: تأمین نقدینگی، مباحث مالیاتی، تأمین اجتماعی و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان چهارمحال و بختیاری به‌شمار می‌رود.

کد مطلب 5617336

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