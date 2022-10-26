مهران چراغ‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: پدیده غالب جوی چهارمحال و بختیاری تا اوایل هفته آینده همراه با وزش باد به‌نسبت شدید و احتمال بروز پدیده گرد و خاک به‌صورت محلی است.

وی با اشاره به بروز غبار صبحگاهی در نقاط مختلف چهارمحال و بختیار تا ابتدای هفته آینده افزود: در این مدت دمای هوای استان روند کاهشی دارد.

چراغ‌پور تصریح کرد: امروز شهرکرد با دمای هوای ۲ درجه سانتیگراد سردترین مرکز استان کشور و بلداجی با یک درجه سانتیگراد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری و لردگان با دمای ۲۷ درجه گرم‌ترین نقاط در استان اعلام شد.

وی یادآور شد: در هفته آینده احتمال بارش‌هایی به‌صورت پراکنده در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری وجود دارد.