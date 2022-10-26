  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۴

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

آسمان چهارمحال و بختیاری تا هفته آینده نیمه‌ابری است

آسمان چهارمحال و بختیاری تا هفته آینده نیمه‌ابری است

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: آسمان این استان تا اوایل هفته آینده نیمه‌ابری خواهد بود.

مهران چراغ‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: پدیده غالب جوی چهارمحال و بختیاری تا اوایل هفته آینده همراه با وزش باد به‌نسبت شدید و احتمال بروز پدیده گرد و خاک به‌صورت محلی است.

وی با اشاره به بروز غبار صبحگاهی در نقاط مختلف چهارمحال و بختیار تا ابتدای هفته آینده افزود: در این مدت دمای هوای استان روند کاهشی دارد.

چراغ‌پور تصریح کرد: امروز شهرکرد با دمای هوای ۲ درجه سانتیگراد سردترین مرکز استان کشور و بلداجی با یک درجه سانتیگراد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری و لردگان با دمای ۲۷ درجه گرم‌ترین نقاط در استان اعلام شد.

وی یادآور شد: در هفته آینده احتمال بارش‌هایی به‌صورت پراکنده در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

کد مطلب 5617383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها