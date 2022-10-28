بهترین نان صبحانه کدام است

به گزارش خبرگزاری مهر، غزاله اسلامیان گفت: در یک صبحانه کامل اگر از منابع پروتئین و نان‌های سبوس دار استفاده شود، از الگوی غذایی سالم پیروی کرده‌ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: کودکان همیشه از والدین الگو می‌گیرند، اگر والدین از الگوی غذایی سالم پیروی کنند، کودکان نیز به این عادات علاقمند می‌شوند و همچنین اگر اقلام غذایی با کمک خود فرزند تهیه شوند، برای مصرف این مواد راغب تر خواهند بود.

اسلامیان از اهمیت مصرف صبحانه در رژیم غذایی کودکان و به خصوص در دانش آموزان، تاکید کرد: بهترین نان در وعده صبحانه نان سبوس دار است.

وی، مصرف به تناوب، تخم مرغ یا پنیر، همراه با شیر کم چرب را از بهترین صبحانه‌های حاوی پروتئین مناسب دانست و متذکر شد: همراهی مادر و پدر در خوردن صبحانه در کنار فرزند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.