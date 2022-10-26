به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، با توجه به درخواست دانشگاه‌ها برای تمدید مهلت ثبت‌نام دانشجویان در دومین جشنواره دانشجویان نمونه بین‌الملل و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، مهلت ثبت‌نام در دومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه بین الملل تا ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.

کلیه دانشجویان بین‌المللی متقاضی وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌توانند ضمن مطالعه دقیق آئین‌نامه و شیوه‌نامه سال ۹۸ با مراجعه به سایت www.portal.saorg.ir و متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه به سایت Nemooneh.behdasht.gov.ir نسبت به ثبت‌نام در این جشنواره اقدام نمایند.