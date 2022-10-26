  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۱۷

تا ۱۸ آبان؛

مهلت ثبت‌نام در دومین جشنواره دانشجوی نمونه بین‌الملل تمدید شد

مهلت ثبت‌نام در دومین جشنواره دانشجوی نمونه بین‌الملل تمدید شد

مهلت ثبت‌نام در دومین جشنواره دانشجوی نمونه بین‌الملل تا ۱۸ آبان ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، با توجه به درخواست دانشگاه‌ها برای تمدید مهلت ثبت‌نام دانشجویان در دومین جشنواره دانشجویان نمونه بین‌الملل و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، مهلت ثبت‌نام در دومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه بین الملل تا ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.

کلیه دانشجویان بین‌المللی متقاضی وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌توانند ضمن مطالعه دقیق آئین‌نامه و شیوه‌نامه سال ۹۸ با مراجعه به سایت www.portal.saorg.ir و متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه به سایت Nemooneh.behdasht.gov.ir نسبت به ثبت‌نام در این جشنواره اقدام نمایند.

کد مطلب 5617475
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها