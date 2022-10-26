به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز چهارشنبه در نشست هم اندیشی با اعضا هیئت علمی بالینی اظهار داشت: با حجمی از ساخت و سازهای تکمیل نشده از ادوار گذشته دانشگاه علوم پزشکی استان روبرو شدیم که در پی آن نیز باید سنگر مبارزه با کرونا را حفظ کرده و به فکر مهار و کنترل کووید ۱۹ و تأمین تجهیزات لازم باشیم.

وی گفت: الان نیز وقت آن رسیده است که در حوزه آموزش گام‌های بلندی را برداریم و در این راستا راه اندازی مرکز آموزشی، درمانی نیایش خرم آباد می‌تواند مشکلات ما را در فضای آموزشی و درمانی حل و فصل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: باید با همت و پیگیری‌های مستمر ساخت بیمارستان نیایش را به مراحل پایانی خود برسانیم و دیگر فضاهای بیمارستانی را در راستای ساختار فیزیکی مناسب و ایجاد فضای مطلوب آموزشی، با همفکری و هم اندیشی با اعضا هیئت علمی دانشگاه پیش ببریم که در این راستا، دو بیمارستان شهید رحیمی و مهر خرم آباد در برنامه‌های کاری، مطابق با موضوع فوق الذکر، در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

دلفان گفت: دامنه وسیع فعالیت‌های خوب در دانشگاه علوم پزشکی لرستان مرهون همدلی و همفکری است و برای افق‌های بهتر و برتر در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در همه حوزه‌ها، برنامه‌های مناسبی را در ترسیم کرده‌ایم که مد نظر ما است.

وی گفت: در این زمینه با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، در حال رایزنی هستیم.