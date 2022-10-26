چرا مسکو بمب افکن های اتمی خود را در حالت آماده باش قرار داد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در منتهی الیه شمال غربی روسیه و در فاصله کوتاهی از مرزهای ناتو، مسکو بزرگترین بمب افکن هسته‌ای جهان را در حالت آماده باش قرار داد. چند روز پیش، اپراتور ماهواره آمریکایی «پلانت لب»، از حضور چشمگیر ابر بمب افکن روسی «tu-۱۶۰» در پایگاه روسی «اولینا» که تنها ۲۰ مایل با مرز نروژ فاصله دارد، خبر داد.

بر اساس گزارشی که روزنامه بریتانیایی «سان» منتشر کرد، تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده در ۷ اکتبر، هفت بمب‌افکن استراتژیک از نوع توپولف ۱۶۰ را در باند پایگاه هوایی واقع در شبه جزیره کولسکی مستقر شده اند.

توپولف ۱۶۰ یا به قول روس‌ها «قوی سفید»، ممکن است در نگاه اول نشان دهد که شما فقط در مقابل یک هواپیمای جنگی غول پیکر هستید که چند موشک حمل می‌کند، اما حقیقت فراتر از این چیزهاست و این قوی سفید خطرناک‌ترین بمب افکن استراتژیک از دوران شوروی تا به امروز است.

این هواپیما که به عنوان بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین هواپیمای جنگی تاریخ شناخته می‌شود، می‌تواند ۴۰ تن مهمات را روی هواپیما حمل کند و ۷ هزار و ۵۰۰ مایل را بدون توقف یا نیاز به سوخت‌گیری پرواز کند. همچنین این بمب افکن دارای سیستم سوخت‌گیری در طول پرواز است و ظرفیت مخزن آن ۱۳۰ تن است. تعداد خدمه آن شامل ۴ نفر است خلبان، کمک خلبان، تکنسین سلاح و تکنسین سیستم‌های دفاعی.

این بمب افکن که توسط دفتر توپولف در دوران شوروی طراحی شده است، دارای طول ۵۴ متر، وزن خالی ۱۱۰ تن است. حداکثر وزن آن حین برخاست ۲۷۵ تن، و قدرت شلیک ۱۲ موشک هسته‌ای کوتاه برد (۳۵۰۰ کیلومتر) را داراست.

هیولای هسته‌ای در نزدیکی حریم هوایی ناتو

اولین مدل از این هیولای پرنده هسته‌ای در دسامبر ۱۹۸۱ طراحی و سپس تولید واقعی آن در سال ۱۹۸۴ آغاز شد و حدود ۳۵ قطعه تا سال ۲۰۰۰ تولید شد. سپس مسکو در سال ۲۰۱۵، این بمب افکن را به شکل جدید تولید کرد. این بمب افکن استراتژیک مافوق صوت همچنین قادر به انحنای دهانه بال‌ها از ۲۰ تا ۶۵ درجه است و به موتورهای «کوزنتسوف» مجهز است.

در جولای گذشته روسیه بمب افکن استراتژیک قدرتمند خود را بر فراز قطب شمال آزمایش کرد. این بمب افکن که جنگنده‌های میگ ۳۱ آن را همراهی می‌کردند، به مدت ۷ ساعت در هوا پرواز کرد.

در بیش از یک بار، این هواپیماها - که غرب آنها را «بلک جک» می نامد - باعث ایجاد بحران‌هایی شد که ممکن بود به رویارویی نظامی با برخی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تبدیل شود.

برای مثال، نیروی هوایی فرانسه دو هواپیما از این نوع را در فوریه ۲۰۱۷، زمانی که در نزدیکی سواحل فرانسه در حال پرواز بودند، رهگیری کرد. همچنین در ژوئیه ۲۰۲۱، دو هواپیمای روسی از همین نوع به حریم هوایی بریتانیا نزدیک شدند، و جنگنده‌های نیروی هوایی بریتانیا آنها را دور کردند.

«ینس استولتنبرگ»، دبیرکل ناتو در آن زمان گفت: «روس‌ها - به سادگی - آمادگی ما را آزمایش می‌کنند، اما همچنین قصد نشان دادن قدرت خود و تحریک ما را هم دارند» و تأکید کرد که پیام آنها «این است که ما از ناتو ترسی نداریم و می‌توانیم به عمق سرزمین‌های ناتو ورود و به آنها ضربه بزنیم».