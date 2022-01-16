به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این بمب افکن پرواز آزمایشی خود را در تاریخ ۱۲ ژانویه به پایان رساند و طی این پرواز ۳۰ دقیقه‌ای تا ارتفاع ۶۰۰ متر اوج گرفت.

نمونه اولیه این هواپیما سی سال قبل تولید شده بود و روس‌ها به دنبال منازعات مختلف با آمریکا و ناتو در کشورهای نزدیک به خود نوسازی هواپیمای مذکور با امکانات تازه را از سر گرفته‌اند. هدف از این پرواز آزمایشی کوتاه بررسی پایداری و کنترل پذیری هواپیمای مذکور قبل از انجام مراحل آزمایشی بلندپروازانه تر بود.

این هواپیما با همکاری وزارت صنعت و تجارت روسیه و شرکت Tupolev PJSC تولید شده که یک شرکت دولتی است. قرار است ۵۰ فروند از هواپیمای توپولوف تی یو – ۱۶۰ ام تولید شود. تا سال ۲۰۱۶ تنها ۱۶ فروند از نمونه‌های اولیه این هواپیما هنوز مورد استفاده بودند.

چند تلاش قبلی روسیه برای بازسازی این هواپیمای گران قیمت بی نتیجه مانده بود ولی این بار خط تولید آن با فناوری‌های دیجیتال بازسازی شده است. این هواپیما که به قوی سفید هم شهرت دارد واکنشی به ساخت بمب افکن مافوق صوت بی -۱ لنسر مافوق صوت آمریکا محسوب می‌شود که برای انتقال بمب‌های هسته‌ای به شوروی در صورت لزوم طراحی شده بود.

توپولوف تی یو – ۱۶۰ ام چهار خدمه را در خود جای می‌دهد و ۵۴ متر طول دارد. طول بال این هواپیما به ۵۵ متر می‌رسد و وزن آن در زمان برخاست ۲۷۵۰۰۰ کیلوگرم است. حداکثر سرعت این بمب افکن ۲.۰۵ ماخ (حدود ۲۵۳۰ کیلومتر در ساعت) و سرعت عادی آن ۰.۹ ماخ است و حداکثر برد آن به ۱۲۳۰۰ کیلومتر می‌رسد. نصب موتورهای جدید NK-۳۲ این برد را هزار کیلومتر افزایش داده است.

این هواپیما قادر به حمل بمب‌های هسته‌ای گرانشی با مجموع وزن ۴۵ هزار کیلوگرم، ۱۲ موشک هسته‌ای کوتاه برد AS-۱۶، موشک‌های مافوق صوت Kh-۴۷M۲ Kinzhal و تعداد زیادی از انواع موشک‌های کروز است. استفاده عملیاتی از این هواپیما از سال ۲۰۲۳ آغاز می‌شود.