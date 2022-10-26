۳۰ هزار هکتار از مساحت قم به کانون بحرانی گردوغبار تبدیل‌ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدتقی شاهچراغی ظهر چهارشنبه در نشست فصلی مدیران کل مدیریت بحران استان‌های سراسر کشور در قم اظهار داشت: افزایش سرمایه اجتماعی و سازمانی ادارات مدیریت بحران استانی از لازمه‌های مهم در کارآمدی بیشتر مدیریت بحران است.

وی ادامه داد: مدیریت بحران در حوادث جاری و غیرمترقبه جامعه مانند حوادث و اغتشاشات اخیر، کمبود سرم و آنتی‌بیوتیک و سایر مسائل می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

استاندار قم با تأکید بر اینکه شخصیت مدیرکل در کارآمدی و نقش‌آفرینی اداره کل مدیریت بحران مؤثر است، تصریح کرد: مدیریت بحران در کشور ما مظلوم واقع شده‌است؛ اقلیم سرزمینی و جغرافیایی ایران همواره مستعد بروز حوادث طبیعی متعدد است.

وی استفاده از مدیریت علمی و اصل پیشگیری در مدیریت بحران را موردتوجه قرار داد و یادآور شد: در کنار آمادگی کامل مدیریت بحران، باید همکاری و هماهنگی مطلوبی نیز با سایر دستگاه‌ها مانند آتش‌نشانی، هواشناسی، راهداری و سایر نهادها در بروز حوادث و بلایای طبیعی صورت گیرد.

شاهچراغی با اشاره به‌ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات و استفاده از تجربیات گذشته در بروز بلایای طبیعی، خاطرنشان کرد: تغییرات اقلیمی در سطح داخلی و جهانی مانند خشکسالی و پدیده گردوغبار از مسائل مهمی است که چالش‌های جدیدی را ایجاد کرده‌است.

وی خاطرنشان کرد: ۳۰ هزار هکتار از مساحت استان قم به کانون بحرانی گردوغبار تبدیل‌شده و از ابتدای سال جاری افزون بر ۱۳۰ روز ناسالم بوده‌است.

استاندار قم با تأکید بر اهمیت و نقش‌آفرینی مشارکت‌های مردمی در مدیریت بحران‌های طبیعی، گفت: مدل ورود و چگونگی تجهیز به همراه آموزش و هماهنگی گروه‌های مردمی باید مورد اهتمام و توجه ادارات‌کل مدیریت بحران باشد.