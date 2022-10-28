مهران چراغ‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: روزهای شنبه و یکشنبه بارش‌های رگباری به‌خصوص در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری انتظار می‌رود.

وی افزود: در این مدت وزش باد به‌نسبت شدید تا شدید و بروز پدیده گرد و خاک به‌ویژه در مناطق مستعد برای روز شنبه در چهارمحال و بختیاری دور از انتظار نیست.

چراغ‌پور تصریح کرد: آسمان چهارمحال و بختیاری تا روز یکشنبه آینده با احتمال انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور، کاهش کیفیت هوا، خسارت در اثر وزش باد مانند سقوط اجسام سبک، آسیب به بناهای غیرمستحکم و شکسته شدن درختان فرسوده مواجه است.

وی یادآور شد: توصیه می‌شود مردم در این مدت تحکیم سازه‌های سبک و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از تردد و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره، مستحکم کردن تأسیسات گلخانه‌ای و سایر اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.